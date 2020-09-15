Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Дело по ст. 115 УК России — об умышленном причинении легкого вреда здоровью — возбудили в Москве после инцидента с арбитром Никитой Данченковым, произошедшего 10 августа на стадионе академии «Спартака». Тогда во время матча команды телеканала «Матч ТВ» арбитр показал Широкову красную карточку за брань, после чего футболист напал на него и избил.

По данным РЕН ТВ, футболист не стал «договариваться» и заключать перемирие с Данченковым. При этом Широков полностью признал свою вину и выразил готовность понести заслуженное наказание, а также возместить материальную компенсацию, если ее назначит суд.

Момент нападения Широкова на арбитра был запечатлен на видео и опубликован на YouTube. На кадрах ролика видно, что после удара судья упал, при этом Широков пытался нанести лежащему мужчине удары.

На следующий день Широков принес извинения потерпевшему, организаторам турнира, партнерам по команде и зрителям, назвав свой поступок неподобающим.

В свою очередь Данченков сообщил в Instagram, что пробыл в больнице 4−4,5 часа, ему наложили швы, провели ряд обследований, что с ним «всё нормально». Позже стало известно, что арбитр подал заявление в полицию.

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