Попечительский совет РФС обсудил работу судейского корпуса

В заседании под председательством Леонида Михельсона приняли участие, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков.
Помимо работы судейского корпуса в ходе заседания руководители профессиональных лиг представили отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также целях и планах работы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Члены совета обсудили возможные форматы расширения взаимодействия попечительского совета и аппарата РФС. Председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев представил проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол.
Олег Матыцин на заседании рассказал о ходе реализации подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также о концепции наследия чемпионата мира по футболу.