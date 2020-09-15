Попечительский совет РФС обсудил работу судейского корпуса

Источник: РИА "Новости"

В заседании под председательством Леонида Михельсона приняли участие, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков.

Помимо работы судейского корпуса в ходе заседания руководители профессиональных лиг представили отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также целях и планах работы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Члены совета обсудили возможные форматы расширения взаимодействия попечительского совета и аппарата РФС. Председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев представил проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол.