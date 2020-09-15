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21:22 (мск), источник: ТАСС

Попечительский совет РФС обсудил работу судейского корпуса

ТАСС, 15 сентября. Попечительский совет Российского футбольного союза (РФС) на заседании во вторник обсудил меры, необходимые для повышения эффективности работы судей на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

В заседании под председательством Леонида Михельсона приняли участие, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков.

Помимо работы судейского корпуса в ходе заседания руководители профессиональных лиг представили отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также целях и планах работы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Члены совета обсудили возможные форматы расширения взаимодействия попечительского совета и аппарата РФС. Председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев представил проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол.

Олег Матыцин на заседании рассказал о ходе реализации подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также о концепции наследия чемпионата мира по футболу.

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