Президент ФИФА призвал обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах

Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Инфантино и президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина обсуждали возможность проведения игр плей-офф в чемпионате этой страны.

«Я точно не знаю, как лучше, но убежден, что вариант с играми на вылет в национальных чемпионатах заслуживает внимания и обсуждения, — сказал Инфантино. — Интересны ли чемпионаты, в которых большинство команд бьются за второе место, а не за первое? Уменьшение числа матчей — не проблема».

«Вспомните, лет 15−17 назад в Лиге чемпионов второй групповой этап заменили на 1/8 финала. Многие переживали, что доходы снизятся, поскольку число матчей сократилось с 17 до 13 (для финалистов — прим. ТАСС), но стоимость телевизионных прав моментально выросла и клубы стали больше зарабатывать. Значимость этих игр выросла», — добавил президент ФИФА.