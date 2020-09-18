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20:54 (мск), источник: ТАСС

Президент ФИФА призвал обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах

ТАСС, 18 сентября. Идея использования формата плей-офф в национальных футбольных чемпионатах заслуживает обсуждения. Такое мнение на пресс-конференции по итогам конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) высказал президент организации Джанни Инфантино.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Инфантино и президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина обсуждали возможность проведения игр плей-офф в чемпионате этой страны.

«Я точно не знаю, как лучше, но убежден, что вариант с играми на вылет в национальных чемпионатах заслуживает внимания и обсуждения, — сказал Инфантино. — Интересны ли чемпионаты, в которых большинство команд бьются за второе место, а не за первое? Уменьшение числа матчей — не проблема».

«Вспомните, лет 15−17 назад в Лиге чемпионов второй групповой этап заменили на 1/8 финала. Многие переживали, что доходы снизятся, поскольку число матчей сократилось с 17 до 13 (для финалистов — прим. ТАСС), но стоимость телевизионных прав моментально выросла и клубы стали больше зарабатывать. Значимость этих игр выросла», — добавил президент ФИФА.

Также Инфантино отметил, что футбольные власти должны использовать его непредсказуемость. «Футбол — это единственный вид спорта, в котором не всегда побеждает сильнейшая команда. Этот ресурс нужно использовать», — подчеркнул он.

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