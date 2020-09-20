Сборная правительства Москвы выиграла Кубок Госдумы по футболу
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Команда правительства Москвы стала победителем Кубка Государственной думы по футболу. Традиционный турнир прошел в субботу на стадионе «Лужники».
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Команда правительства Москвы стала победителем Кубка Государственной думы по футболу. Традиционный турнир прошел в субботу на стадионе «Лужники».
В соревнованиях также приняли участие команды администрации президента РФ, правительства России, правительства Московской области, Государственной думы и Совета Федерации. В составе сборной правительства России выступали министр энергетики Александр Новак и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
«Сегодня рассматривается и проводится серьезная работа по увеличению числа граждан всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом. Футбольным турниром мы хотим показать, что человек в любом возрасте может заниматься спортом. У нас в турнире принимают участие люди от 30 до 60 лет. Хотим предложить регионам также проводить подобные турниры», — заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.