Сборная правительства Москвы выиграла Кубок Госдумы по футболу

«Сегодня рассматривается и проводится серьезная работа по увеличению числа граждан всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом. Футбольным турниром мы хотим показать, что человек в любом возрасте может заниматься спортом. У нас в турнире принимают участие люди от 30 до 60 лет. Хотим предложить регионам также проводить подобные турниры», — заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.