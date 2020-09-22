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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый титулованный футболист мира решил вернуться в Европу

Бразильский защитник «Сан Паулу» Дани Алвес решил покинуть клуб и вернуться к выступлениям в Европе. Об этом сообщает Goal.

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Источник: AFP 2020

Алвеса подтолкнуло к уходу отношение местных болельщиков. Бразилец подвергнулся критике со стороны фанатов клуба из-за того, что он посетил вечеринку во время пандемии коронавируса. В сети появились видео, где Алвес играет на музыкальном инструменте, несмотря на травму руки.

Игрок провел в бразильском клубе всего 13 месяцев. Контракт Алвеса с «Сан Паулу» истекает только в декабре 2021 года. Самый титулованный футболист мира присоединился к «Сан Паулу» в августе прошлого года. До этого он защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Алвес — самый титулованный футболист планеты. 7 июля победа в Кубке Америки в составе национальной команды принесла защитнику 40-й трофей в карьере. Наибольших успехов Алвес добился, выступая за «Барселону». В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

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