Самый титулованный футболист мира решил вернуться в Европу

Источник: AFP 2020

Алвеса подтолкнуло к уходу отношение местных болельщиков. Бразилец подвергнулся критике со стороны фанатов клуба из-за того, что он посетил вечеринку во время пандемии коронавируса. В сети появились видео, где Алвес играет на музыкальном инструменте, несмотря на травму руки.

Игрок провел в бразильском клубе всего 13 месяцев. Контракт Алвеса с «Сан Паулу» истекает только в декабре 2021 года. Самый титулованный футболист мира присоединился к «Сан Паулу» в августе прошлого года. До этого он защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и мадридского «Атлетико».