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13:00 (мск), источник: ТАСС

Сын футболиста Стрельцова считает, что фильм поможет сохранить память о его отце

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Фильм «Стрельцов», который выйдет в широкий прокат в четверг, поможет сохранить память о нападающем сборной СССР по футболу и московского «Торпедо», олимпийском чемпионе 1956 года Эдуарде Стрельцове. Такое мнение ТАСС высказал сын форварда Игорь Стрельцов.

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Источник: РИА "Новости"

Премьера фильма «Стрельцов» состоялась во вторник в столичном киноцентре «Октябрь». Режиссером картины выступил Илья Учитель. Главную роль в фильме исполнил актер Александр Петров.

«Отец не такой веселый был; может быть, когда он начинал, в 18 лет, а потом, после Олимпиады, он не был таким веселым, — сказал Игорь Стрельцов. — Фильм есть фильм, режиссеры то, что хотели, видели по-своему, а жизнь видела по-своему. В жизни получилось совсем по-другому. Здесь будут решать зрители и те, кто играл с отцом, болел за него, кто жил с ним рядом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Будет очень много оценок — кто-то будет доволен, кто-то нет, кто-то будет склоняться — туда или сюда. Всегда есть много мнений. Надеюсь, фильм [зрителям] понравится, есть с чем сравнивать, — недавно вышел восьмисерийный фильм. Конечно, он немного подгубил [интерес к фильму “Стрельцов” ] нам, как и коронавирус (изначально планировалось, что премьера картины состоится 24 апреля — прим. ТАСС)», — добавил он.

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Не стоит сравнивать фильм и сериал о Стрельцове

Собеседник агентства не стал сравнивать фильм «Стрельцов», который выйдет в широкий прокат 24 сентября, и сериал «В созвездии Стрельца», который был показан на Первом канале. «То — сериал, а тут нужно за два часа все показать. Это два разных фильма. Пусть зритель решает, какой фильм ему нравится, что ему где-то нравится, а где-то нет, где нравятся артисты, а где нет, я отдаю все на суд зрителям», — продолжил он.

«Тут тоже самое, — отметил сын Стрельцова, отвечая на вопрос о том, лучше ли фильм сериала с точки зрения исторической достоверности. — Они снимали не биографический фильм, а художественный, где-то что-то придумали. Невозможно снять такой фильм, потому что это будет не художественная картина, а биография. У отца много темных пятен в биографии, но они скоро станут известны — сколько их не храни, все выскакивает наружу».

«Та работа (сериал “В созвездии Стрельца” — прим. ТАСС) должна была выйти в 2015 году, но почему ее запретили, не знаю, а этот фильм сделали практически за год. А мне важна память об отце, хочется, чтобы о нем помнили. Мы, как говорится, не вечные, а это останется», — резюмировал собеседник агентства.

Стрельцов на профессиональном уровне выступал только за один клуб — московское «Торпедо» (1954−1958, 1965−1970 гг.). В составе автозаводцев он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР, а также дважды назывался лучшим футболистом года в стране. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Стрельцов не получил золотую медаль, так как по правилам того времени медали вручались только футболистам, принявшим участие в финальном матче, позднее Монетный двор изготовил награды для игроков сборной, не вышедших на поле в той игре, за Стрельцова награду получил сын.

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