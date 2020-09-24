Сторона избитого Широковым судьи подала заявление в СК о покушении на убийство

«Мы подали заявление в СК о покушении на убийство. Всё передали в электронную приёмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаётся за следственным комитетом. Но у нас есть наготове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.