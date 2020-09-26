«Евпатория» победила «ТСК-Таврию» в первом туре чемпионата Крыма по футболу

Мячи у хозяев поля на счету Длявера Нуридинова (17-я и 86-я минуты) и Николая Хомича (90).

В еще одном матче тура «Севастополь» дома победил «Океан» из Керчи (3:2).

В воскресенье новичок чемпионата «Гвардеец» примет «Крымтеплицу», «Фаворит-ВД Кафа» сыграет дома с бахчисарайским «Кызылташем».

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь», в сезоне-2019/20 — «Евпатория».