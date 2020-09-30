РФС с октября повысит возраст вступления игроков в агентские отношения с 14 до 16 лет

На состоявшемся в среду заседании исполком РФС принял новый регламент по работе с посредниками. В частности, в регламенте были упразднены категории агентов, а также снижен аккредитационный взнос. Ранее он в зависимости от категории аккредитации составлял от 200 тыс. рублей до 10 млн рублей, теперь же он равен 50 тыс. рублей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0a9467cddd8d6ff0587d" data-vnd="0a9467cddd8d6ff0587d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0a9467cddd8d6ff0587d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Считаю, что-то решение, которое было принято, соответствует подходу, который применяется в других чемпионатах, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Упрощение процедуры получения лицензии, мне кажется, сделает агентскую деятельность более открытой и прозрачной. А система лицензирования и аккредитация позволят повысить качество агентской работы. Футбольное сообщество поддержало эту идею».

Рогачев отметил, что реформа в сфере работы футбольных агентов разбита на два этапа: первый начался 30 сентября, а второй пройдет в течение 2021 года. «Мы исключили категории аккредитаций посредников, резко снизили взносы за регистрацию с 10 млн рублей за категорию Pro. Сейчас стандартная цифра для всех кандидатов, идущих на экзамен, будет 50 тыс. рублей. Это практика всех европейских стран: мы посмотрели, большинство в своих регламентах имеют цифры $500, €500», — отметил он.

«Новый регламент вступит в силу 1 января 2021 года. В действующем регламенте мы, по сути, заменили имущественным цензом проверку квалификации кандидатов. В новом регламенте все без исключения должны будут проходить квалификационный экзамен по регламентам ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) и РФС, по законодательству России. Это шаг в пользу того, чтобы проверять квалификацию людей, которые хотят заниматься агентской деятельностью и не заменять ее каким-то денежным взносом», — добавил заместитель генсека РФС.

«Более того, мы повышаем возраст вступления в агентские отношения для футболистов с 14 до 16 лет, эта норма будет действовать с завтрашнего дня, она вступит в силу досрочно, — продолжил Рогачев. — Несовершеннолетние футболисты будут иметь возможность в любой момент без выплаты какой-либо компенсации прекратить договоры, которые они заключили с агентами».

РФС планирует организовать курсы для желающих стать агентами

По словам заместителя генерального секретаря РФС, на втором этапе реформы планируется разработка типового агентского договора, который будет обязателен для использования всеми посредниками.

Также планируется организовать обучающую программу в академии РФС для тех, кто хочет стать агентами.

«Мы разрабатываем повышенные требования для тех, кто работает с несовершеннолетними футболистами, также мы будем синхронизироваться с ФИФА по требованию, чтобы расчеты с агентами велись через так называемый Cleaning House, то есть аккредитованную финансовую организацию при РФС», — отметил Рогачев.