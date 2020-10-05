Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе
Успеют ли всех оформить?
Успеют ли всех оформить?
Сегодня ночью в большинстве европейских лиг закроется трансферное окно. Работа кипит — то и дело появляются слухи о возможных переходах. Расскажем о самых интересных из числа ожидаемых.
Бывший игрок «Локомотива» снова оказался не нужен «Интеру». Итальянский клуб, которому принадлежат права на португальца, «загнул» ценник — 18 млн евро. Именно столько требовал «Интер» у «железнодорожников» летом, когда Жоау Мариу хотела выкупить российская сторона. Интересно, что трансферная стоимость игрока составляет всего 13 млн евро (по данным Transfermarkt).
«Локомотив» тогда вышел из переговоров, а Жоау вернулся в «Интер». Была информация о возможном переходе Мариу в «Марсель», но португалец в итоге станет игроком другого французского клуба — «ПСЖ». Правда, пока неизвестно, будет это полноценный переход или же арендное соглашение. Жоау осталось лишь пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт.
Камерунец, неожиданно для многих, стал одним из героев прошлогоднего розыгрыша ЛЧ — без его подвигов «ПСЖ» вряд ли добрался бы до финала. Именно
Продлевать контракт с
Не задалась карьера в «Челси» у француза. Дважды его отправляли в аренду — в «Милан» и «Монако». Там Бакайоко выглядел неплохо, но так и не убедил «аристократов» в своей необходимости. Тьемуэ снова арендовали, теперь уже «Наполи». Видеть Бакайоко в команде якобы хотел Дженнаро Гаттузо, главный тренер неаполитанцев. Два года назад они пересекались в «Милане».
Уругвайский форвард долго искал себе новую команду. Ещё будучи игроком «ПСЖ», Кавани вёл переговоры с «Атлетико», «Ромой» и «Челси». Летом 2020 года, уже покинув парижский клуб, Кавани мог оказаться в «Бенфике». Сейчас Эдинсон в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердил агент футболиста Уолтер Гульельмоне. «Это правда. У нас есть соглашение с «МЮ», — сообщил он новостному агентству Inside Futbol. Ожидается, что сегодня трансфер объявят официально.
Сын легендарного Патрика Клюйверта потерял место в основе «Ромы». В текущем сезоне Джастин провёл на поле всего 18 минут, дважды выйдя на замену, а в матче с «Ювентусом» и вовсе остался в запасе. За игровой практикой
По информации немецкого Bild, Гётце близок к переходу в «Герту». Берлинский клуб давно проявлял интерес к Марио. Теперь, когда футболист приобрёл статус свободного агента, начались переговоры. Общался с Гётце на предмет трансфера Бруно Лаббадиа, главный тренер «Герты». Проблемой может стать зарплата Марио: в дортмундской «Борусси» он получал порядка 10 млн евро в год, в то время как берлинцы готовы предложить вдвое меньше. Вернуть Гётце хотела «Бавария», а точнее главный тренер мюнхенцев
Николай Егорычев