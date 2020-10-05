France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

Источник: РИА "Новости"

«Франс футбол» опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Помимо Яшина в число претендентов на попадание в «Команду мечты» на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и нидерландец Эдвин ван дер Сар. Нойер и Буффон являются действующими игроками.

Также был опубликован список номинантов на позицию правого защитника. 5 октября появятся списки левых и центральных защитников. Списки полузащитников будут опубликованы 12 октября, нападающих — 19 октября. Итоги голосования будут подведены в декабре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc5244baf2b86092ce7a" data-vnd="bc5244baf2b86092ce7a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc5244baf2b86092ce7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.