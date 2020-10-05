France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

«Франс футбол» опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.
Помимо Яшина в число претендентов на попадание в «Команду мечты» на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и нидерландец Эдвин ван дер Сар. Нойер и Буффон являются действующими игроками.
Также был опубликован список номинантов на позицию правого защитника. 5 октября появятся списки левых и центральных защитников. Списки полузащитников будут опубликованы 12 октября, нападающих — 19 октября. Итоги голосования будут подведены в декабре.
Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч», учрежденный «Франс футбол» приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды. В 2020 году журнал отказался от вручения приза из-за пандемии.