Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна в Европе
Кто разозлил Диего Симеоне?
Кто разозлил Диего Симеоне?
Последний день работы трансферного окна самый интригующий — всегда ждёшь громких сделок «на флажке». В этот раз действительно состоялись несколько интересных переходов, один из которых даже разозлил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Рассказываем о них.
По информации из Испании, Симеоне в ярости
Ещё «Манчестер Юнайтед»
Бразильский вингер возвращается в «Баварию», за которую выступал с 2015 по 2017 годы. Победитель Лиги чемпионов арендовал Дугласа Косту до конца сезона. При этом немецкий клуб не получит права выкупа игрока. «Бавария» вообще была очень активна в последний день летнего окна. Помимо Дугласа Косты мюнхенцы подписали на правах свободного агента
Дуглас Коста освободил место в «Ювентусе» для вингера сборной Италии Федерико Кьезы. Чтобы вписаться в финансовый
В «ПСЖ» пришли к выводу, что им не хватает центральных полузащитников, чтобы выиграть Лигу чемпионов и добавили в состав «опорника» сборной Португалии Данилу Перейру. Парижский клуб оформил сезонную аренду игрока стоимостью 4 млн евро. Если новичок проявит себя, чемпионы Франции смогут выкупить его у «Порту». Напомним, несколько дней назад спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал тренера Томаса Тухеля, выразившего недовольство работой клуба на рынке.
Бывший защитник сборной Италии Маттео Дармиан снова оказался в топ-клубе: сменил «Парму» на более статусный «Интер». «Нерадзурри» арендовали 30-летнего игрока с обязательством выкупа следующим летом за 2,5 млн евро. Судя по трансферной политике, Антонио Конте собирает в Милане филиал «Манчестер Юнайтед». До Дармиана в «Интер» перешли ещё три бывших игрока манкунианцев — Эшли Янг, Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.
«Рома» и «Манчестер Юнайтед» с начала лета торговались по Смоллингу. Прошлый сезон англичан прилично отыграл за римлян на правах аренды, так что итальянцы хотели приобрести права на защитника. Однако «МЮ» требовал больше, чем «Рома» готова была заплатить. Только перед закрытием трансферного окна стороны ударили по рукам. Манкунианцы получат 15 млн и ещё 5 млн бонусами. Отметим и два трансфера римлян «на выход»: Джастин Клюйверт отдан в аренду «РБ Лейпциг», а Диего Перотти продан в «Фенербахче».
В прошлом сезоне Тьемуэ Бакайоко был одноклубником Александра Головина в «Монако», а сейчас «Челси» отдал центрального полузащитника в аренду «Наполи». Дженнаро Гаттузо пригласил 26-летнего француза, с которым работал в «Милане». Итальянский клуб заплатит за сезонную аренду 2 млн евро. Тем временем из «Наполи» после семи лет в команде ушёл Хосе Кальехон: 33-летнего испанца на правах свободного агента подписала «Фиорентина».
На этот трансфер вряд ли обратят внимание за пределами Португалии, Турции и России, но мы не можем пройти мимо того, что
Анатолий Романов