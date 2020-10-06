РФС запускает систему цифровой организации футбольных соревнований

«РФС стремится внедрять цифровые технологии в футбол и поддерживает общий тренд цифровизации. Запуск цифровой платформы — важная часть стратегии развития спорта номер один до 2030 года. Она поможет сделать наш футбол еще более открытым, а процессы управления им — более эффективными», — заявил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

В текущем сезоне система будет носить дублирующий характер. В качестве основной она начнет работу с сезона-2021/22.

Система «РФС. Цифровая платформа» позволит в режиме онлайн заполнять протоколы и рапорты соревнований, организовывать и контролировать тренировочный процесс в футбольных школах, а также регистрировать футболистов, клубы и объекты футбольной инфраструктуры.