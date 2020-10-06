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11:46 (мск), источник: ТАСС

РФС запускает систему цифровой организации футбольных соревнований

ТАСС, 6 октября. Российский футбольный союз (РФС) запускает проект «РФС. Цифровая платформа», целью которого является переход на электронную форму взаимодействия при организации и проведении соревнований. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«РФС стремится внедрять цифровые технологии в футбол и поддерживает общий тренд цифровизации. Запуск цифровой платформы — важная часть стратегии развития спорта номер один до 2030 года. Она поможет сделать наш футбол еще более открытым, а процессы управления им — более эффективными», — заявил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

В текущем сезоне система будет носить дублирующий характер. В качестве основной она начнет работу с сезона-2021/22.

Система «РФС. Цифровая платформа» позволит в режиме онлайн заполнять протоколы и рапорты соревнований, организовывать и контролировать тренировочный процесс в футбольных школах, а также регистрировать футболистов, клубы и объекты футбольной инфраструктуры.

Предыдущая система паспортизации была запущена в 2004 году. Она давала возможность проводить регистрацию футболистов и клубов.

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