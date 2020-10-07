Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов перед стартом Лиги чемпионов

Источник: AP 2020

За день до окончания периода заявок на Лигу чемпионов петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» объявили о новых приобретениях. Действующий чемпион России подписал контракты с полузащитником Венделом и его коллегой по амплуа Далером Кузяевым. За 23-летнего бразильца «Зенит» заплатил, по информации корреспондента La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, €20 млн. Соглашение рассчитано на пять лет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e82b5364d9b011f4047" data-vnd="1e82b5364d9b011f4047" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e82b5364d9b011f4047" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году Венделом интересовался московский ЦСКА, однако армейцам сложно было конкурировать с французским ПСЖ и английским «Манчестер Сити». Бразилец должен был переехать из «Флуминенсе» в парижский клуб, однако финансовый Fair Play не позволил закрыть трансфер.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, 31 июля его контракт с командой истек. Футболист хотел продолжить карьеру в Европе, однако не смог найти подходящий вариант. За день до подписания нового контракта с «Зенитом» сообщалось, что полузащитник будет выступать за «Локомотив». После этого петербургский клуб смог переубедить Кузяева и вернул игрока в команду.

Железнодорожники оформили трансфер нападающего «Порту» Зе Луиша, который с 2015 по 2019 год выступал за московский «Спартак». Третий представитель России в Лиге чемпионов «Краснодар» усилился защитником Евгением Черновым и форвардом Евгением Марковым.

Универсал и прогульщик

За «Спортинг» Вендел провел во всех турнирах 79 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач. Его адаптация в Португалии проходила тяжело — в весенней части сезона-2017/18 он всего лишь раз вышел в стартовом составе. После ухода из «Спортинга» нескольких лидеров и смены главного тренера Вендел за 2,5 месяца не сыграл ни одного матча. Также клуб отправил его в молодежную команду после опоздания из поездки в Бразилию.

Однако следующая смена тренера сделала Вендела твердым игроком стартового состава. Команда с ним выиграла Кубок Португалии и Кубок лиги.

«Этот игрок является одним из самых многообещающих молодых бразильцев. Уверен, что в нашей команде он раскроется. Я вижу его универсалом, который может играть от штрафной до штрафной на любой позиции. Его приход позволит “Зениту” использовать различные тактические схемы», — сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Сильной стороной бразильца является именно универсализм. Он отличается хорошим контролем мяча и может действовать на позиции под нападающими. Однако многие отмечают его слабую дисциплину. Он без разрешения «Спортинга» покидал Португалию, а также после опоздания из поездки на протяжении месяца не выступал за команду.

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Возвращение Бонифация

Кузяев свой последний матч за «Зенит» провел в конце прошлого сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:1), выйдя на замену во втором тайме. В течение трех месяцев сообщалось, что полузащитник склонялся к отъезду в Европу, а в России приоритетом для него оставался именно «Зенит». Однако на прошлой неделе Кузяев, становившийся в составе петербургского клуба двукратным чемпионом России, вел активные переговоры с «Локомотивом».

«Окно в Европу для него не закрывается. Если поступит предложение, которое соответствует уровню Далера, то мы сделаем все, чтобы он смог играть в европейском клубе. Что касается самого контракта, то бонус в нем такой же, как в предыдущем соглашении», — отметил Медведев.

Находясь без клуба, Кузяев сыграл в составе сборной России в сентябрьских матчах Лиги наций и даже отдал голевую передачу. Находится он и на нынешнем сборе национальной команды в Новогорске.

Локомотив (Москва) Все о команде

Зе Луиш, по информации портала Transfermarkt, обошелся «Локомотиву» в €8 млн. Форвард из Кабо-Верде провел за «Спартак» 109 матчей, забив 35 мячей. В чемпионском сезоне (2016/17) на его счету значилось пять голов. Тогда же он получил от спартаковских болельщиков кличку Бонифаций за прическу, которая напоминала образ героя известного советского мультфильма.

Летом 2019 года «Спартак» продал Зе Луиша в Португалию, где тот стал чемпионом страны и забил в чемпионате семь голов. «Футболиста определяет игра на поле, мы считаем, что он качественный игрок и должен усилить нашу команду», — сказал ТАСС председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Изначально железнодорожники рассчитывали подписать хорвата Марио Манджукича, однако клуб не договорился с именитым игроком по зарплате.

«Краснодар» объявил о подписании сразу двух игроков — левого защитника Чернова и нападающего Маркова. Чернов ранее выступал за «Ростов», был одним из основных игроков обороны, проведя без замен последние пять туров чемпионата. Марков перешел из московского «Динамо», однако последний сезон провел в аренде в казанском «Рубине», а в текущем чемпионате не сыграл ни в одной встрече. «Краснодар» впервые за долгое время практически не имеет кадровых проблем, поэтому трансферы Чернова и Маркова можно рассматривать в качестве усиления резерва для выступления в нескольких турнирах.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Немецкое усиление «Челси»

Понедельник стал последним днем трансферного окна в европейском футболе. Если раньше оно закрывалось в начале сентября, то в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса это произошло на месяц позже. В России окно открыто до 17 октября, а в Англии клубы до 16 октября смогут работать только на внутреннем рынке.

К наиболее значимым трансферам можно отнести покупки лондонского «Челси». Самым дорогим в Европе стало приобретение полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца (€80 млн). Также «Челси» оформил переходы защитника «Лестера» Бена Чилуэлла (€56 млн) и форварда немецкого «Лейпцига» Тимо Вернера (€53 млн). В июле лондонцы приобрели у амстердамского «Аякса» марокканского полузащитника Хакима Зиеша (€40 млн).

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Также клуб Романа Абрамовича подписал капитана ПСЖ Тияго Силву, чей контракт с парижской командой истек после завершения прошлого сезона. За €56 млн в мадридский «Атлетико» был продан нападающий Альваро Мората. При этом испанец сразу отправился в аренду в туринский «Ювентус» на год за €10 млн с правом выкупа (€45 млн). «Челси» потратил больше всех денег летом и осенью (€247,2 млн).

Заявил о себе и «Манчестер Юнайтед», совершивший четыре трансфера перед закрытием окна. Самым громким из них стало приобретение уругвайца Эдинсона Кавани, с которым был заключен однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. У «Порту» был куплен защитник Алекс Теллес, за которого португальцы хотели выручить €20 млн, но стороны договорились остановиться на сумме в €15 млн.

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Пятилетний контракт заключил полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Факундо Пельистри, а его сверстник полузащитник Амад Траоре, не проходивший в состав итальянской «Аталанты», переедет в Манчестер в январе.

В последний день работы окна было объявлено о переходе за €50 млн из «Атлетико» в «Арсенал» полузащитника Томаса Партея. Вторым самым крупным трансфером в Европе стала покупка «Ювентусом» у «Барселоны» полузащитника Артура. Бразилец обошелся туринцам в €72 млн.

Отметился на трансферном рынке и «Реал» — клуб впервые за 40 лет никого не купил.

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