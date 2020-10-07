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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистка сборной Казахстана забила победный гол за «Зенит»

Все решилось во втором тайме.

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Казахстанская футболистка Аида Гайстенова помогла «Зениту» победить в матче первого тура предварительного этапа первой лиги среди женщин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча молодежных составов «Мираса» и «Зенита» завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. Решающий гол на 64-й минуте забила Гайстенова.

Игры первой лиги зоны «Центр» проходят в городе Городец.

Отметим, что в «Зенит» 26-летняя Гайстенова перешла в марте. До этого играла за пермскую «Звезду-2005», с которой стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.

Состав «Звезды» пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее выступала за «СШВСМ Барыс».

В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.

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