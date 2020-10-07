Футболистка сборной Казахстана забила победный гол за «Зенит»

Казахстанская футболистка Аида Гайстенова помогла «Зениту» победить в матче первого тура предварительного этапа первой лиги среди женщин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча молодежных составов «Мираса» и «Зенита» завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. Решающий гол на 64-й минуте забила Гайстенова.

Игры первой лиги зоны «Центр» проходят в городе Городец.

Отметим, что в «Зенит» 26-летняя Гайстенова перешла в марте. До этого играла за пермскую «Звезду-2005», с которой стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.

Состав «Звезды» пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее выступала за «СШВСМ Барыс».