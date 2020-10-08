Текущие события
Футбол. Сборные
19:15
Россия
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Уэльс
Футбол. Сборные
7.10
Португалия
Испания
00
Футбол. Сборные
7.10
Андорра
Кабо-Верде
12
Футбол. Сборные
7.10
Франция
Украина
71
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер предложил изменить ауты и угловые

Бывший главный тренер «Арсенала», технический консультант ФИФА Арсен Венгер предложил изменить правила розыгрыша угловых и аутов.

Наверх
Источник: AP 2020

— Можно разрешить угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру, — приводит L’Equipe слова Венгера. — Это создаст новые возможности забивать голы. Также, я бы хотел изменить правило введения мяча из-за боковой. За пять минут до конца встречи вбрасывание должно давать преимущество, но выходит, что у атакующей команды 9 футболистов, а у обороняющейся — 10. По статистике, в восьми из десяти таких случаев команда теряет мяч. Нужно дать возможность атакующей команде вводить мяч ногой на своей половине поля.

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
УЕФА назвал суммы, которые получат российские клубы
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории
Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой
В Америке прошел исторический драфт НХЛ. Выбраны 23 россиянина
РФС оштрафовал ЦСКА и Виктора Гончаренко
Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
СМИ: «Ротор» потратил миллионы на компенсацию переездов игрокам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь