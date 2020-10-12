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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Денисов уехал в Испанию и стал веганом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов на данный момент живет в Испании, сообщил бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Куда пропал Денисов? Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет», — сказал Колесников в интервью Sport24.

Игорь Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. 36-летний экс-футболист ранее выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив». Четырехкратный чемпион России, выигрывал Кубок России, дважды — Суперкубок страны. Победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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