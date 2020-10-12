Экс-футболист сборной России и «Зенита» Денисов уехал в Испанию и стал веганом
Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов на данный момент живет в Испании, сообщил бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов на данный момент живет в Испании, сообщил бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников.
«Куда пропал Денисов? Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет», — сказал Колесников в интервью Sport24.
Игорь Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. 36-летний