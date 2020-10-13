Ошибка футболиста на поле стоила ему жизни

Инцидент произошел во время матча местных команд в Северной Уганде. Овачи вышел на замену, и его действия привели к пропущенному голу. За это одноклубники набросились на Овачи и избили его. После матча спортсмен решил отомстить и столкнул одного из обидчиков с велосипеда. Это вызвало новую драку, которая стоила Овачи жизни. Он упал в обморок и был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.