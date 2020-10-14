Александр Емельяненко прокомментировал избиение Широковым судьи

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, причина произошедшего заключается в глупости. «Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч — вот и пинай его ногами. При чем здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле», — заявил Емельяненко.

При этом боец добавил, что футболист не заслуживает уголовного преследования, так как спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Емельяненко отметил, что все участники конфликта живы.

О нападении Широкова на судью Никиту Данченкова во время матча стало известно 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию. В отношении спортсмена было возбуждено дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).