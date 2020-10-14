Закончить карьеру в России и уехать в чемпионат Сирии во время войны. Удивительная история бывшего футболиста «Зенита»
Интервью с воспитанником академии «Зенита» и чемпионом Сирии Баселем Абдулфаттахом.
Интервью с воспитанником академии «Зенита» и чемпионом Сирии Баселем Абдулфаттахом.
В этом интервью:
— Вы закончили карьеру в 26 лет. Почему так рано?
— В
— Был повод?
— Это произошло в «Черноморце». Команда была с амбициями, перспективная. Но когда ты оказываешься во второй лиге, то понимаешь — твоя карьера идет по нисходящей. В общем, адекватно посмотрел на свои возможности и состояние здоровья. Конечно, я видел себя в
— Почему?
—
— Зарплата во второй лиге была 30 000 рублей?
— В большинстве клубов это действительно 30 000 — 50 000. Где есть задачи, цифры, конечно, побольше. Но они не феноменально отличаются. У меня в «Черноморце» была зарплата в районе 100 000 рублей. И то потому, что я до этого играл в ФНЛ с опытом выступления в
— Зачем тогда люди играют во второй лиге?
— Многие, кроме футбола, ничего не знают и не в курсе, как еще в современной жизни зарабатывать деньги. Это действительно проблема. Хорошо, если есть родители или знакомые, которые могут тебя потом пристроить. А если таких нет?
— Если так, зачем вы поехали играть в Сирию, где к тому же в то время шла война?
— Ну в «Черноморце» только мысли стали закрадываться о том, что делать дальше. В то же время, понимал —
— Как именно?
— На нас с отцом из национальной сборной Сирии выходили еще во времена зенитовской молодежки (папа Баселя Абдулфаттаха родом из Дамаска, в 80-е годы приехал учиться в Ленинград, здесь женился и остался жить с семьей. — «Матч ТВ»). Потом
— То есть на вас в очередной раз вышли из федерации футбола Сирии в 26 лет?
— Позвонил министр спорта. Но тут надо понимать, что в Сирии все устроено не совсем, как у нас в России.
— Что было дальше?
— Поработали. Было, кстати, интересно. Главный тренер сборной дал отмашку — если есть возможность, давайте начнем работать с документами по натурализации. Но это процесс небыстрый. Поэтому мне предложили — не хотите ли пока поиграть в сирийском клубе «Аль-Джаиш»? И игровая практика будет, и у тренерского штаба сборной на виду. Прикинули с женой и родителями — это займет месяца
— На каких условиях вас взял «Аль-Джаиш»?
— Контракт заключили официально. Плюс прописали опцию — если выходим из группы в азиатской Лиге чемпионов, соглашение автоматически продлевается.
— Арабский язык знали, когда ехали?
— Нет. Но у меня в Дамаске много родственников. При этом дядя в свое время женился на девушке из Белоруссии. Оказалось, что их дети тоже
— Родственники поначалу ходили на тренировки в качестве переводчиков?
— Сначала отец помогал — он со мной прилетел. Потом — сам. Ребята по дороге на тренировку забирали, отвозили обратно.
— Зарплата в «Аль-Джаиш» оказалась больше, чем в нашей второй лиге?
— Скорее, на среднем уровне ФНЛ. Не космические деньги, но получалось около 2000 долларов в месяц. Ими, кстати, и платили.
— Для Сирии это много?
— Очень!
— Что на них можно было купить?
— Дом вряд ли, машину — наверняка. Средняя зарплата у обычного сирийца тогда была долларов 200. Да и в команде 2000 мало кто получал. А я — единственный легионер на тот момент. В стране война, положение удручающее. Наши силы примерно в это же время только начали входить. Тогда стало
— Страшно было?
— Расскажу такой случай. Мы жили в гостинице. И вдруг недалеко от отеля разрывается снаряд. Но больше запомнил свист, пока тот был на подлете. Вот это страшно! Оказалось, у летящего снаряда или мины действительно очень мерзкий и неприятный звук, который врезается в память. Тем более пока ты его слышишь, не понимаешь, где разорвется. Прямо тут? В ста метрах? Чуть дальше? В общем, на тот момент в Сирии было опасно.
— На каком расстоянии от вас снаряд в итоге рванул?
— Метрах в 100 от отеля, где мы жили. На его территории бассейн был — всех оттуда словно сдуло. Все в здание побежали.
— А вы?
— Я уже шел в этом направлении, еще до снаряда. Поэтому просто немного ускорился (улыбается).
— О том, чтобы жить в Дамаске с женой и ребенком, не было и речи?
— Конечно! Понимал, что нельзя ими рисковать.
— «Аль-Джаиш» один из лучших сирийских клубов. Как он устроен?
— Это армейский клуб. Тренировки были на действующей военной базе на окраине города. Генеральный директор клуба — кадровый военный. В погонах. Скажу больше. Те ребята, что редко попадали в основу, могли оказаться на фронте.
— А каков был уровень игроков стартового состава?
— Человек пять точно были в полном порядке. Но и тут война вносила коррективы. Сирийские игроки
— Базу не обстреливали?
— Один раз случай был — очередь пустили по полю. То ли с окраин, то ли еще
— Поиграли?
— Да, только у меня ноги дрожали. И если честно, в тот момент хотел собрать вещи и уехать домой. Такой, конечно, адреналин. Для ребят это, может, и нормально было — там выстрелы на окраинах, в том числе пушечные, не редкость и даже обыденность. В
— Питались в армейской столовой?
— Раздевалки в сооружениях, похожих на вагончики. Рядом с полем
— Как в «Аль-Джаише» относились к партнеру, приехавшему оттуда, где нет войны?
— Сначала говорили: «Ты что, с ума сошел? Зачем ты приехал из России в Сирию?». Но сирийцы — очень открытые и добродушные люди. К тому же корни у меня местные. Поэтому очень быстро нашелся. Шутили потом постоянно. Тем более футбольные приколы везде примерно одинаковые. Так что относились ко мне очень хорошо.
— Футбол был отдушиной для людей?
— Да! Власти все делали, чтобы футбол не закрывали и с ним ничего не происходило. Кстати, с точки зрения безопасности на матчах все было абсолютно спокойно. И народ вовсю ходил.
— На матчи лидеров сколько собиралось?
— Народная команда в Сирии «Аль Ватхба». На нее по 10−15 тысяч собиралось. На нас поменьше — тысячи по полторы (улыбается). Хотя почему так происходит, не понимал — «Аль Джаиш» был действующим чемпионом, и в том сезоне мы тоже лидировали. Зато во время дерби с «Аль Ватхбой» почувствовал возвращение футбольной атмосферы. Было очень прикольно!
— Почему же в итоге со сборной Сирии не получилось?
— Бюрократия. Их федерация футбола не смогла устранить
— Расстроились
— Ну как расстроился… Опыт все равно получился очень интересным. На всю жизнь! Но в плане футбола — да, немного обидно было. Все же хотелось за сборную Сирии сыграть. С другой стороны, когда стало ясно, что не получается — вздохнул свободно. Уже понимал, что перед собой я чист, поскольку сделал все что мог. То есть с моей стороны сама по себе последняя попытка
— Тренер сборной Сирии как на все это отреагировал?
— Вот он, кстати, расстроился. Сказал мне сам об этом. Мы же с ним все время общались.
— Как провожали в Россию?
— С шутками. Со всеми обнялся, сфотографировался. Наверное, вспоминают периодически — приезжал к нам такой человек из России (смеется). Надеюсь — хорошими словами.
— Тем более что вы помогли «Аль Джаишу» в очередной раз стать чемпионом Сирии. Как отмечают победу в стране, где запрещен алкоголь?
— Я, кстати, правда, не видел, чтобы
— А в азиатской Лиге чемпионов как сыграли?
— Дошли до ¼ финала! Правда, в 1/8 всего одна игра была. Но в ней мы на сильных иракцев попали. С аргентинцами и другими легионерами в составе. При этом матч с ними проводился в Иране. Если бы не футбол, никогда бы там наверно не побывал. Очень любопытно было! А какая феерия в раздевалке после выхода в четвертьфинал творилась! Правда, у ребят и другой повод для радости был.
— Премиальные?
— В конвертах. И командировочные в долларах. Для них это были сумасшедшие деньги. А в целом — просто возможность побывать за границей,
— Почти как у футболистов советских времен.
— Думаю, да. Включая возможность
— Хотели бы
— Очень хочется Дамаск семье показать. Чтобы и они с родственниками встретились, а те дочку нашу увидели.
— Как считаете, ваша золотая зенитовская молодежка образца 2009 года оказалась успешной?
— Считаю, что очень! Почти все потом заиграли в
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Тем, чем мне нравится. Нашел себя в бизнесе. Он связан с недвижимостью, инвестиционными проектами. Свободно себя в этом чувствую. Многие, с кем играли вместе, обращаются, кстати. Даже из других городов.
— Конкурируете с Вячеславом Малафеевым?
— Нет (смеется). У него другой масштаб. Он больше руководитель своего агентства. Я же подбором недвижимости и сделками занимаюсь сам. И лично отвечаю за качество. Пока времени хватает.
— Клиенты хоть раз узнавали?
— Было, что люди говорили — знакомая фамилия. Но всего 1 или 2 раза. Будем считать, известен в узких кругах (смеется).
— А как же футбол?
— Играть завязал. Спина, колени — это тоже причина того, почему рано закончил. Иначе оперироваться пришлось бы. А в полноги и в любителях двигаться не хочется. Но уже не скучаю — прошло. Хотя все смотрю, периодически приглашают в Питере экспертом на телевидение и радио. Есть свой взгляд, на футбол и «Зенит», в частности. А тут недавно неожиданное предложение после эфира получил. Знакомый тренирует молодежную команду в Петродворце. Попросил выступить в роли консультанта. Вот скоро поеду, посмотреть, как и что. Может быть, выльется в
Сергей Циммерман