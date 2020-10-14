Закончить карьеру в России и уехать в чемпионат Сирии во время войны. Удивительная история бывшего футболиста «Зенита»

Басель Абдулфаттах родился и вырос в Петербурге

В 2009 году в составе молодежки «Зенита» стал чемпионом России

Играл в молодежной сборной России вместе с Артемом Дзюбой

Выступал в премьер-лиге за «Крылья», потом в ФНЛ и ПФЛ

за «Крылья», потом в ФНЛ и ПФЛ Отец — сириец, поэтому когда в России карьера шла на спад, решил попробовать сыграть за сборную Сирии. Невероятная история — ниже.

В этом интервью:

про зарплату во второй лиге;.

про звонок от министра спорта Сирии;.

про рванувший в 100 метрах от отеля снаряд;.

про курение кальяна перед играми;.

и конкуренцию с Малафеевым.

«Наш второй дивизион с его зарплатами — это суровая лига»

— Вы закончили карьеру в 26 лет. Почему так рано?

— В какой-то момент решил — лучше это сделать вовремя, чтобы адаптироваться к жизни после футбола. Это совсем другой мир, без игр и тренировок. В нем огромное количество возможностей, но не все бывшие спортсмены ими пользуются. У многих спортсменов возникают проблемы с поиском себя в мире без спорта. У меня беспокойство начало просыпаться года в 24.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B18eGAZFU9j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B18eGAZFU9j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B18eGAZFU9j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Басель Альзаби (@001basel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-03T09:57:32+00:00">3 Сен 2019 в 2:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Был повод?

— Это произошло в «Черноморце». Команда была с амбициями, перспективная. Но когда ты оказываешься во второй лиге, то понимаешь — твоя карьера идет по нисходящей. В общем, адекватно посмотрел на свои возможности и состояние здоровья. Конечно, я видел себя в премьер-лиге, где всегда мечтал играть и уже поиграл. Но понял, что вернуться туда будет трудно. В какой-то момент осознал, что кроме «Черноморца», нигде больше во второй лиге играть не хочу.

— Почему?

— Во-первых, уровень. Во-вторых — это действительно суровая лига. Очень мало клубов, где достойная зарплата и платят вовремя. Особенно непросто для тех, у кого семьи. А у меня как раз должен был родиться ребенок. Это тоже на мысли о будущем повлияло.

— Зарплата во второй лиге была 30 000 рублей?

— В большинстве клубов это действительно 30 000 — 50 000. Где есть задачи, цифры, конечно, побольше. Но они не феноменально отличаются. У меня в «Черноморце» была зарплата в районе 100 000 рублей. И то потому, что я до этого играл в ФНЛ с опытом выступления в премьер-лиге. То есть приходил лидером команды. Но еще раз скажу, «Черноморец» выбивался из общей картины.

— Зачем тогда люди играют во второй лиге?

— Многие, кроме футбола, ничего не знают и не в курсе, как еще в современной жизни зарабатывать деньги. Это действительно проблема. Хорошо, если есть родители или знакомые, которые могут тебя потом пристроить. А если таких нет?

«Когда из Сирии позвонил министр спорта, решил что поеду»

— Если так, зачем вы поехали играть в Сирию, где к тому же в то время шла война?

— Ну в «Черноморце» только мысли стали закрадываться о том, что делать дальше. В то же время, понимал — где-то блеснуть еще могу (улыбается). После Новороссийска было петербургское «Динамо» с задачей. Но оно в какой-то момент стало разваливаться, а потом начался переходный период в Сочи. Других достойных вариантов в первой лиге, по сути, не было. И тут появилась Сирия.

— Как именно?

— На нас с отцом из национальной сборной Сирии выходили еще во времена зенитовской молодежки (папа Баселя Абдулфаттаха родом из Дамаска, в 80-е годы приехал учиться в Ленинград, здесь женился и остался жить с семьей. — «Матч ТВ»). Потом какие-то телодвижения продолжались примерно раз в полгода, в том числе, когда в «Крыльях Советов» играл. И вот настал момент, когда, посоветовавшись с родителями, решил — почему бы и нет? Сборная — это сборная. Какая бы она ни была. Когда играешь на таком уровне — это совсем другое. Хоть по Африке. К тому же Сирия тогда выступала в квалификации за право сыграть на российском чемпионате мира. В общем, решили — почему бы не рискнуть.

— То есть на вас в очередной раз вышли из федерации футбола Сирии в 26 лет?

— Позвонил министр спорта. Но тут надо понимать, что в Сирии все устроено не совсем, как у нас в России. Из-за ситуации в стране все далеко не так солидно. Попроще. Тем не менее выходили первые лица. Потом главный тренер национальной сборной разговаривал. На тот момент он был по понятным причинам местный (Айман Хаким. — «Матч ТВ»). В общем, мне из Сирии говорят: «У нас сейчас в Дамаске у национальной команды пройдет небольшой сбор. Приезжайте, познакомимся, посмотрим на вас». У нас в России в это время летнее трансферное окно в разгаре. Если бы в тот момент поступило хорошее предложение из ФНЛ, никуда бы из страны не поехал. Но его не было. А неделя свободная есть. Подумал, слетаю в Сирию, заодно форму поддержу.

— Что было дальше?

— Поработали. Было, кстати, интересно. Главный тренер сборной дал отмашку — если есть возможность, давайте начнем работать с документами по натурализации. Но это процесс небыстрый. Поэтому мне предложили — не хотите ли пока поиграть в сирийском клубе «Аль-Джаиш»? И игровая практика будет, и у тренерского штаба сборной на виду. Прикинули с женой и родителями — это займет месяца три-четыре. И я согласился.

— На каких условиях вас взял «Аль-Джаиш»?

— Контракт заключили официально. Плюс прописали опцию — если выходим из группы в азиатской Лиге чемпионов, соглашение автоматически продлевается.

«Я получал 2000 долларов. Сирийцы — 200»

— Арабский язык знали, когда ехали?

— Нет. Но у меня в Дамаске много родственников. При этом дядя в свое время женился на девушке из Белоруссии. Оказалось, что их дети тоже по-русски хорошо говорят. Так через них и общались. Постоянно бывал у них в гостях. Как и у других братьев и сестер отца. У всех свои большие дома или квартиры, но они живут очень дружно и часто собираются вместе ужинать, обедать. Вот и меня все время подтягивали. Было очень интересно. Заодно научили необходимым арабским словам и фразам, чтобы на бытовом уровне общаться с ребятами в команде. Месяца для этого хватило. Потом вообще неплохо разговаривал. Плюс там же в Сирии здорово прибавил в английском. Благо в «Аль-Джаише» работал тренер, который на нем тоже хорошо говорил. Он в свое время в Румынии играл. Легенда сборной.

— Родственники поначалу ходили на тренировки в качестве переводчиков?

— Сначала отец помогал — он со мной прилетел. Потом — сам. Ребята по дороге на тренировку забирали, отвозили обратно.

— Зарплата в «Аль-Джаиш» оказалась больше, чем в нашей второй лиге?

— Скорее, на среднем уровне ФНЛ. Не космические деньги, но получалось около 2000 долларов в месяц. Ими, кстати, и платили.

— Для Сирии это много?

— Очень!

— Что на них можно было купить?

— Дом вряд ли, машину — наверняка. Средняя зарплата у обычного сирийца тогда была долларов 200. Да и в команде 2000 мало кто получал. А я — единственный легионер на тот момент. В стране война, положение удручающее. Наши силы примерно в это же время только начали входить. Тогда стало что-то налаживаться. А до этого, когда летом приезжал на просмотр в сборную, был трэш и реально опасно. Дамаск еще в достаточно безопасной зоне находился, но и над ним нависала угроза. Это не шутки, что государство Сирия могло реально пасть, а на всей территории воцариться ИГИЛ. Это было объективной реальностью. И повсюду в какой-то момент напряжение прямо витало в воздухе. Хотя сирийцы — очень мужественные люди.

«Когда рванул снаряд, от бассейна всех словно ветром сдуло»

— Страшно было?

— Расскажу такой случай. Мы жили в гостинице. И вдруг недалеко от отеля разрывается снаряд. Но больше запомнил свист, пока тот был на подлете. Вот это страшно! Оказалось, у летящего снаряда или мины действительно очень мерзкий и неприятный звук, который врезается в память. Тем более пока ты его слышишь, не понимаешь, где разорвется. Прямо тут? В ста метрах? Чуть дальше? В общем, на тот момент в Сирии было опасно.

— На каком расстоянии от вас снаряд в итоге рванул?

— Метрах в 100 от отеля, где мы жили. На его территории бассейн был — всех оттуда словно сдуло. Все в здание побежали.

— А вы?

— Я уже шел в этом направлении, еще до снаряда. Поэтому просто немного ускорился (улыбается).

— О том, чтобы жить в Дамаске с женой и ребенком, не было и речи?

— Конечно! Понимал, что нельзя ими рисковать.

«Запасные игроки в любой момент могли уйти на фронт»

— «Аль-Джаиш» один из лучших сирийских клубов. Как он устроен?

— Это армейский клуб. Тренировки были на действующей военной базе на окраине города. Генеральный директор клуба — кадровый военный. В погонах. Скажу больше. Те ребята, что редко попадали в основу, могли оказаться на фронте.

— А каков был уровень игроков стартового состава?

— Человек пять точно были в полном порядке. Но и тут война вносила коррективы. Сирийские игроки вообще-то котируются в ОАЭ, Саудовской Аравии, где платят хорошие деньги. Спросил как-то — почему вы не уезжаете? «Не можем, — говорят. — Нам по закону не положено. Если ты не единственный ребенок в семье, то — военнообязанный. А сейчас — война». Уже потом я узнал, что когда обстановка нормализовалась, кто-то из нашего состава все же уехал.

— Базу не обстреливали?

— Один раз случай был — очередь пустили по полю. То ли с окраин, то ли еще откуда-то. Мы в это время по нему бегали, разминались. Тогда впервые в жизни сам увидел, как пули вкапываются в землю. Как в кино, только по-настоящему, перед собой. Наши обученные ребята сразу легли на землю вниз лицом и обхватили голову руками. Не очень опытные просто пригнулись и побежали к раздевалке. Как и я (улыбается). Тренеры сначала не поверили, что какая-то опасность. Говорят — что это вы прибежали. Начали объяснять, что к чему. Но было ощущение — они не очень-то поверили. Посмеялись даже. Тренеры-то в другой стороне стояли и всего этого не видели. Однако сказали — ладно, тянитесь здесь. А на поле вратарей отправили. Через какое-то время прибегают и они! Тогда наши наставники больше экспериментировать не стали. Говорят, давайте прямо здесь в квадраты сегодня поиграйте. Это место точно не простреливается.

— Поиграли?

— Да, только у меня ноги дрожали. И если честно, в тот момент хотел собрать вещи и уехать домой. Такой, конечно, адреналин. Для ребят это, может, и нормально было — там выстрелы на окраинах, в том числе пушечные, не редкость и даже обыденность. В какой-то момент тоже привык к далеким звукам артиллерии, к самолетам, которые в сторону очага конфликта летят. Потом к этому уже спокойно относился. Хотя первые недели две и это было диковато. Но тут оказался в шоке.

— Питались в армейской столовой?

— Раздевалки в сооружениях, похожих на вагончики. Рядом с полем здание-общежитие, где приезжие футболисты «Аль-Джаиша» размещались. Все рядом. А питались в каком-то кафе рядом с базой. Ребятам туда талоны давали. Я с ними, правда, не ходил. Но в дни матчей завтракал со всеми. Курица, рис, салат — все нормально. Потом вместе на базу отдыхать и на игру.

— Как в «Аль-Джаише» относились к партнеру, приехавшему оттуда, где нет войны?

— Сначала говорили: «Ты что, с ума сошел? Зачем ты приехал из России в Сирию?». Но сирийцы — очень открытые и добродушные люди. К тому же корни у меня местные. Поэтому очень быстро нашелся. Шутили потом постоянно. Тем более футбольные приколы везде примерно одинаковые. Так что относились ко мне очень хорошо.

«Народ и во время войны вовсю ходил на футбол»

— Футбол был отдушиной для людей?

— Да! Власти все делали, чтобы футбол не закрывали и с ним ничего не происходило. Кстати, с точки зрения безопасности на матчах все было абсолютно спокойно. И народ вовсю ходил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9OKkTGHvbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9OKkTGHvbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9OKkTGHvbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Басель Альзаби (@001basel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-02T06:33:00+00:00">1 Мар 2020 в 10:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На матчи лидеров сколько собиралось?

— Народная команда в Сирии «Аль Ватхба». На нее по 10−15 тысяч собиралось. На нас поменьше — тысячи по полторы (улыбается). Хотя почему так происходит, не понимал — «Аль Джаиш» был действующим чемпионом, и в том сезоне мы тоже лидировали. Зато во время дерби с «Аль Ватхбой» почувствовал возвращение футбольной атмосферы. Было очень прикольно!

— Почему же в итоге со сборной Сирии не получилось?

— Бюрократия. Их федерация футбола не смогла устранить какие-то несостыковки по документам с азиатской футбольной ассоциацией. Мне кажется, какие-то бумаги в Сирии банально не смогли подготовить. Может с переводом возникли какие-то трудности, может, что-то еще. В общем, похоже, столкнулись с какими-то трудностями, а преодолевать их не стали.

— Расстроились из-за этого?

— Ну как расстроился… Опыт все равно получился очень интересным. На всю жизнь! Но в плане футбола — да, немного обидно было. Все же хотелось за сборную Сирии сыграть. С другой стороны, когда стало ясно, что не получается — вздохнул свободно. Уже понимал, что перед собой я чист, поскольку сделал все что мог. То есть с моей стороны сама по себе последняя попытка чего-то все же добиться в футболе была полностью реализована.

— Тренер сборной Сирии как на все это отреагировал?

— Вот он, кстати, расстроился. Сказал мне сам об этом. Мы же с ним все время общались.

— Как провожали в Россию?

— С шутками. Со всеми обнялся, сфотографировался. Наверное, вспоминают периодически — приезжал к нам такой человек из России (смеется). Надеюсь — хорошими словами.

«Не покуришь кальян, не сыграешь»

— Тем более что вы помогли «Аль Джаишу» в очередной раз стать чемпионом Сирии. Как отмечают победу в стране, где запрещен алкоголь?

— Я, кстати, правда, не видел, чтобы кто-то пил. Во всяком случае, меня в команде к таким движухам точно не подключали (смеется). А вот кальян курят. И много. Даже перед играми могут. Для меня это и смешно, и необычно было. А ребята прикалываются — «Не покуришь, не сыграешь». Смеялись над этим все вместе. Ну, а после победы в чемпионате водой в раздевалке обливались. Не сильно — первыми заранее стали. Потом был большой вечер, всех собрали, приехали генералы, все руководство. Сказали речи, дали премиальные. Посидели, хорошо пообщались.

— А в азиатской Лиге чемпионов как сыграли?

— Дошли до ¼ финала! Правда, в 1/8 всего одна игра была. Но в ней мы на сильных иракцев попали. С аргентинцами и другими легионерами в составе. При этом матч с ними проводился в Иране. Если бы не футбол, никогда бы там наверно не побывал. Очень любопытно было! А какая феерия в раздевалке после выхода в четвертьфинал творилась! Правда, у ребят и другой повод для радости был.

— Премиальные?

— В конвертах. И командировочные в долларах. Для них это были сумасшедшие деньги. А в целом — просто возможность побывать за границей, что-то увидеть, шопингом заняться… В общем, каждый такой выезд был для ребят как праздник.

— Почти как у футболистов советских времен.

— Думаю, да. Включая возможность что-то привезти и дома продать. Во всяком случае, закупались ребята конкретно: техникой, вещами, чем-то еще — под завязку. Но не алкоголем (смеется).

— Хотели бы когда-нибудь вернуться в Сирию просто так?

— Очень хочется Дамаск семье показать. Чтобы и они с родственниками встретились, а те дочку нашу увидели.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BriLRpDhz3H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BriLRpDhz3H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BriLRpDhz3H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Басель Альзаби (@001basel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-18T15:38:54+00:00">18 Дек 2018 в 7:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Со Славой Малафеевым не конкурирую, веду сделки сам»

— Как считаете, ваша золотая зенитовская молодежка образца 2009 года оказалась успешной?

— Считаю, что очень! Почти все потом заиграли в премьер-лиге, пусть и не в «Зените». Кто-то вызывался в сборную России, а Макс Канунников даже на чемпионате мира сыграл. Женя Башкиров в Польше и сейчас выступает. Но не зря говорят — хорошая команда начинается в раздевалке. Это было про нас! Думаю, что в карьере каждого это сыграло ключевую роль. Кстати, двое ребят, Слава Сушкин и Паша Мочалин (чемпион Европы среди юношей до 17 лет 2006 года. — «Матч ТВ»), сейчас открыли в Питере детскую футбольную школу. Вот тоже пример, куда двигаться после футбола, если не стал, скажем, тренером. Молодцы!

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Тем, чем мне нравится. Нашел себя в бизнесе. Он связан с недвижимостью, инвестиционными проектами. Свободно себя в этом чувствую. Многие, с кем играли вместе, обращаются, кстати. Даже из других городов.

— Конкурируете с Вячеславом Малафеевым?

— Нет (смеется). У него другой масштаб. Он больше руководитель своего агентства. Я же подбором недвижимости и сделками занимаюсь сам. И лично отвечаю за качество. Пока времени хватает.

— Клиенты хоть раз узнавали?

— Было, что люди говорили — знакомая фамилия. Но всего 1 или 2 раза. Будем считать, известен в узких кругах (смеется).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B55Ti6Fl9Rf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B55Ti6Fl9Rf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B55Ti6Fl9Rf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Басель Альзаби (@001basel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-10T14:33:13+00:00">10 Дек 2019 в 6:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А как же футбол?

— Играть завязал. Спина, колени — это тоже причина того, почему рано закончил. Иначе оперироваться пришлось бы. А в полноги и в любителях двигаться не хочется. Но уже не скучаю — прошло. Хотя все смотрю, периодически приглашают в Питере экспертом на телевидение и радио. Есть свой взгляд, на футбол и «Зенит», в частности. А тут недавно неожиданное предложение после эфира получил. Знакомый тренирует молодежную команду в Петродворце. Попросил выступить в роли консультанта. Вот скоро поеду, посмотреть, как и что. Может быть, выльется в какой-то футбольный проект. Понял, что это мне тоже интересно!