«Сантос» приостановил контракт с Робиньо из-за дела об изнасиловании

Источник: AFP 2020

Робиньо ранее в октябре подписал соглашение сроком на пять месяцев с «Сантосом», по которому месячная зарплата 36-летнего игрока составит 1500 реалов (чуть больше 271 доллара).

«“Сантос” и Робиньо сообщают, что по взаимному согласию они решили приостановить действие контракта, подписанного 10 октября, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на своем процессе, который проходит в Италии», — говорится в сообщении клуба.

Робиньо в 2017 году был приговорен итальянским судом к девяти годам тюрьмы по делу об изнасиловании 22-летней женщины в ночном клубе в 2013 году. Робиньо обжаловал приговор, дело до сих пор продолжается.

После подписания контракта с Робиньо один из спонсоров расторг контракт с «Сантосом» с формулировкой «из уважения к женщинам».

Робиньо начинал взрослую карьеру в «Сантосе» и выступал за клуб с 2002 по 2005 год, а после дважды возвращался в команду на правах аренды (2010 и 2014−2015). За «Реал» бразилец выступал с 2005 по 2008 год, после перешел в «Манчестер Сити» (2008−2010), а оттуда уже в «Милан» (2010−2015). Последние два сезона бразилец провел в чемпионате Турции в составе «Сивасспора» и «Истанбул Башакшехир», с которым выиграл турецкую суперлигу в минувшем сезоне.