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11:56 (мск), источник: ТАСС

Нидерландский футбольный клуб АЗ объявил о массовом заражении коронавирусом

ТАСС, 17 октября. Девять представителей нидерландского футбольного клуба АЗ из Алкмара заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AFP 2020

Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у четырех игроков основной команды, двух юниоров и трех сотрудников клуба. Все зараженные изолированы, их имена не сообщаются.

17 октября АЗ проведет матч пятого тура чемпионата Нидерландов против «Венло». Несмотря на выявленные случаи заражения, встреча пройдет по расписанию.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трех матчей чемпионата АЗ занимает 13-е место в таблице, набрав 3 очка.

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