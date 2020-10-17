Нидерландский футбольный клуб АЗ объявил о массовом заражении коронавирусом
ТАСС, 17 октября. Девять представителей нидерландского футбольного клуба АЗ из Алкмара заразились коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 17 октября. Девять представителей нидерландского футбольного клуба АЗ из Алкмара заразились коронавирусом. Об этом сообщает
Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у четырех игроков основной команды, двух юниоров и трех сотрудников клуба. Все зараженные изолированы, их имена не сообщаются.
17 октября АЗ проведет матч пятого тура чемпионата Нидерландов против «Венло». Несмотря на выявленные случаи заражения, встреча пройдет по расписанию.
После трех матчей чемпионата АЗ занимает 13-е место в таблице, набрав 3 очка.