Блохин номинирован на титул лучшего левого нападающего в истории
Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.
Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.
ЕВРО-2020. Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.
На каждую позицию выдвинуты по десять кандидатов. Помимо Блохина, на награду претендуют Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо,
На приз лучшему правому нападающему в истории претендуют: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это’о, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Арьен Роббен.
Претендентами на звание лучшего центрального форварда являются Деннис Бергкамп, Йохан Кройф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен и Джордж Веа.
В голосовании примут участие около 170 специалистов, которые выберут лучших игроков в истории на каждой позиции. Окончательно «Команда мечты» определится в декабре.
Олег Блохин в составе сборной СССР дважды завоевывал бронзовые медали Олимпийских игр, в составе киевского «Динамо» игрок дважды становился обладателем Кубка УЕФА, семь раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз — Кубок страны.