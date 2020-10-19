Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18.10
Рома
Беневенто
52
Футбол. Зарубежный
18.10
Бетис
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
18.10
Лилль
Ланс
40
Все события
Фоторепортажи
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блохин номинирован на титул лучшего левого нападающего в истории

Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

ЕВРО-2020. Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.

На каждую позицию выдвинуты по десять кандидатов. Помимо Блохина, на награду претендуют Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге и Христо Стоичков.

На приз лучшему правому нападающему в истории претендуют: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это’о, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Арьен Роббен.

Претендентами на звание лучшего центрального форварда являются Деннис Бергкамп, Йохан Кройф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен и Джордж Веа.

В голосовании примут участие около 170 специалистов, которые выберут лучших игроков в истории на каждой позиции. Окончательно «Команда мечты» определится в декабре.

Олег Блохин в составе сборной СССР дважды завоевывал бронзовые медали Олимпийских игр, в составе киевского «Динамо» игрок дважды становился обладателем Кубка УЕФА, семь раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз — Кубок страны.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Главный тренер «Краснодара» пропустит матч Лиги чемпионов
10 самых подорожавших футболистов чемпионата России
Французский футболист рассказал, зачем стал россиянином
Названы претенденты на звание лучшего центрфорварда в истории
Российский теннисист поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул
Российский футболист находится на просмотре в немецком клубе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь