Блохин номинирован на титул лучшего левого нападающего в истории

Источник: Спорт РИА Новости

ЕВРО-2020. Бывший форвард сборной СССР Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football, сообщается на сайте издания.

На каждую позицию выдвинуты по десять кандидатов. Помимо Блохина, на награду претендуют Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге и Христо Стоичков.

На приз лучшему правому нападающему в истории претендуют: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это’о, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Арьен Роббен.

Претендентами на звание лучшего центрального форварда являются Деннис Бергкамп, Йохан Кройф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен и Джордж Веа.

В голосовании примут участие около 170 специалистов, которые выберут лучших игроков в истории на каждой позиции. Окончательно «Команда мечты» определится в декабре.