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18:46 (мск), источник: ТАСС

ФК «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» дома выиграл у команды «Фаворит-ВД Кафа» со счетом 2:0 в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Крыма.

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Голы забили Дмитрий Матвиенко (14-я минута) и Захар Тарасенко (52).

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Перенос матча был связан с тем, что ряд игроков «Севастополя» был задействован в играх Национальной студенческой футбольной лиги России за команду Севастопольского госуниверситета.

«Севастополь» возглавляет турнирную таблицу, в активе клуба 9 очков. «Фаворит-ВД Кафа» располагается на предпоследнем, седьмом месте (4 очка).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь», в сезоне-2019/20 — «Евпатория».

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).

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