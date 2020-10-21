ФК «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма

Голы забили Дмитрий Матвиенко (14-я минута) и Захар Тарасенко (52).

Перенос матча был связан с тем, что ряд игроков «Севастополя» был задействован в играх Национальной студенческой футбольной лиги России за команду Севастопольского госуниверситета.

«Севастополь» возглавляет турнирную таблицу, в активе клуба 9 очков. «Фаворит-ВД Кафа» располагается на предпоследнем, седьмом месте (4 очка).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь», в сезоне-2019/20 — «Евпатория».