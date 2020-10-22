«Свой лучший гол забил в «Анжи». Самюэль Это’О — о Махачкале, Жиркове, Хиддинке, России и Катаре

Россия, Катар и чемпионат мира

— Вы закончили игровую карьеру год назад. Чем сейчас занимаетесь?

— Отдыхаю.

— И все?

— Да, за 25 лет карьеры я достаточно побегал, потренировался, поиграл. Теперь пришло время посмотреть в другую сторону. По футболу я совсем не скучаю. Честное слово.

— Ваш последний клуб был из Катара. Каков уровень местной лиги?

— Я с удовольствием отыграл в Катаре сезон. Уровень лиги замечательный, как любят говорить — смесь молодости и опыта. Болельщики всегда принимают очень тепло. И еще один немаловажный момент — здесь все близко, нет утомительных перелетов, после матча или тренировки ты можешь быстро попасть домой.

— Вы можете сравнивать разные лиги. Способен ли Катар конкурировать с европейскими чемпионатами? Что для этого нужно?

— А это уже происходит. И предстоящий чемпионат мира как раз поможет лиге развиваться активнее.

— Поговорим как раз о ЧМ-2022. Что на нем будет особенного для болельщиков?

— Безопасность. По ее уровню Катар занимает одно из лидирующих мест в мире. Фанаты и все гости турнира могут приезжать спокойными — не будет ни краж, ни нападений, ни драк. Здесь о таком даже и не слышали — уровень жизни в стране очень высокий. Любой человек сможет приехать и пойти на футбол всей семьей, с маленькими детьми и ни о чем не беспокоиться. И второй момент — технологии. Здесь самые современные поля и стадионы. И если для болельщиков — это вопрос обыкновенного комфорта, то футболисты должны получить удовольствие от игры в таких условиях.

— Многие сомневаются в чемпионате мира, который проходит зимой. Не может быть проблем с календарем?

— Уверен, что как раз с этим не должно возникнуть сложностей. Лигам всегда приходится подстраиваться под крупные турниры — чемпионаты Европы, мира, отборочные соревнования. Закончить национальные первенства, еврокубки на несколько недель позже, на мой взгляд, не такая большая проблема.

— Не могу не спросить вас про чемпионат мира в России. Что вспоминаете прежде всего?

— Это был лучший чемпионат мира, из тех, что прошли на данный момент. И поэтому наша сложная и амбициозная задача состоит в том, чтобы превзойти этот уровень. Это будет очень сложно. Многие сомневались, что Россия сможет все круто организовать, на что я каждый раз отвечал: вы все увидите своими глазами. И ведь действительно удалось провести очень яркий праздник.

— Вы впервые приехали играть в Россию задолго до чемпионата мира — в 2011 году. Вас удивил быстрый прогресс, которого добилась наша страна в отношении футбольной инфраструктуры?

— Когда я приехал в Россию, у вас уже построили много стадионов. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать. И был уже довольно высокий уровень жизни. Причем я ведь пожил и в Москве, и в Махачкале. И посмотрел на многое. Бывало, видел, что говорят о России в иностранных СМИ и поражался: как можно писать такое, если ты ни разу не приезжал в страну и не знаешь, какая она! Я уже пожил достаточно и понимаю, что такое манипуляции общественным мнением, цензура. И что существенная часть всех публикаций сделана не потому, что какой-то журналист так действительно думает, а потому что ему сказали так написать. Но чемпионат мира открыл многим глаза на Россию, как, кстати, произошло в свое время с ЮАР-2010.

— Будет ли чемпионат мира в Катаре иметь такой же развивающий эффект для страны?

— В Катаре улучшают все мировые практики по проведению соревнований. Не только российские — вообще все. Совершенствуются технологии строительства стадионов, укладки полей, организации другой турнирной инфраструктуры, трансляций. Это какой-то космический уровень.

— Как будет использоваться вся эта футбольная инфраструктура после чемпионата мира? Для внутреннего футбола столько не нужно.

— У чемпионата мира в Катаре — очень серьезная стратегия наследия и устойчивого развития. Несколько стадионов частично разберут — половину кресел передадут в другие страны, которые нуждаются в создании спортивной инфраструктуры. Также впервые в истории будет построен полностью разборный стадион. Его сделают из железных грузовых контейнеров. Часть стадионов после турнира превратятся в социальные и общественные учреждения — больницы, школы, гостинцы, торговые центры. Так что это как раз пример того, как чемпионат мира развивает инфраструктуру целой страны.

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«Анжи», перспективы и Керимов

— Вернемся на девять лет назад, в то лето, когда вы приехали в Россию. Что было самым привлекательным для переезда? Только ли финансовый аспект?

— Любопытство. На первый взгляд, русские всегда кажутся очень закрытыми и холодными. Но то ли мне повезло, то ли я такой человек, но с первой минуты ко мне все здесь стали относиться очень тепло. Это, конечно же, подкупило. И все время, сколько я был в России, окружающие делали все, чтобы упростить мне жизнь, сделать ее более комфортной. Я до сих пор благодарен Махачкале, Сулейману Керимову и моему переводчику Филиппу за их внимание и отношение.

— Роберто Карлос тогда сказал, что «Анжи» может выиграть Лигу чемпионов. Вы тоже считали клуб суперпроектом?

— Конечно. Иначе не поехал бы. Сулейман всегда ставил большие цели, он мечтал побеждать, хотел, чтобы команда играла на высоком уровне, выступала в еврокубках. И если посмотреть, многое из задуманного получилось. За то время, что я провел в команде, мы выступали в Лиге Европы, выходили в финал Кубка России. Так что проект развивался стремительно.

— Какие города, кроме Махачкалы, вам запомнились?

— Сейчас буду вспоминать географию (смеется). Краснодар…

— Санкт-Петербург…

— Да, конечно. Пожалуй, самый европейский город России. Грозный! Уверен, что наряду с Токио — это самый чистый город в мире. Просто об этом никто не знает. А все из-за того, о чем я говорил выше — журналистам не всегда позволено говорить то, что они думают на самом деле. И Махачкала, на самом деле, прекрасный город. Со всеми сложностями и неприятностями, которые могли случиться… При этом город очень теплый и обожающий футбол. В дни матчей никаких конфликтов не происходило, потому что все смотрели игру.

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— Какой матч или, может быть, свой гол вам запомнился больше всего?

— Как ни странно, помню не свой гол, а мяч Буссуфы в ворота ЦСКА. Обыграл тогда в штрафной двоих или троих соперников, причем одного прошел очень классно, и отдал пас Мбараку. Мне такие моменты всегда больше запоминаются, чем свои голы. Хотя, если подумать… Свой лучший мяч я тоже, считаю, забил в «Анжи».

— Какой?

— Соперника сейчас не вспомню, но по итогам двух матчей мы попали в групповой этап Лиги Европы. (Соперником «Анжи» в 4-м отборочном раунде сезона-2012/13 был голландский АЗ. — Прим. «СЭ»). Для меня до сих пор загадка, почему его не включили ни в одну подборку лучших голов еврокубков!

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— Вы проводили время с российскими игроками вне поля?

— Да, конечно. Во-первых, я сам по себе человек общительный. Во-вторых, существовало мнение, что в «Анжи» собрался коллектив звезд-зазнаек, но это совсем не так. Ну и в-третьих, я приходил в клуб не только играть в футбол, но и делиться своим опытом, выстраивать отношения. Поэтому каждый день был на связи почти со всеми футболистами и тренерским штабом, с президентом.

— Вы общались с Керимовым каждый день?

— Да, практически. Он был максимально вовлечен во все дела клуба. Я часто созванивался с ним, обсуждал различные вопросы, и мы вместе находили решение. И я бесконечно благодарен Сулейману, что он никогда не оставлял мое мнение без внимания. А ведь я, как правило, приходил не со своими проблемами, а старался помочь кому-то.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEU5f67pZqo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEU5f67pZqo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEU5f67pZqo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Samuel Eto'o (@setoo9)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-25T20:58:17+00:00">25 Авг 2020 в 1:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидеры, интриги, Тьерри Анри

— Получается, вас пригласили в команду на роли игрока и лидера одновременно.

— Нельзя позвать на место лидера того, кто им не является. В тебе это либо есть, либо нет. Нельзя стать лидером по указке или по чьей-то просьбе. Это вопрос харизмы и внутренних качеств. Такой человек просто приходит в коллектив, и люди вокруг понимают и принимают его роль. И меня никто никогда не просил — я всегда действовал так, как считал и чувствовал правильным.

— Почему тогда многие опасаются, что лидер в команде — это не только связующий, но деструктивный элемент, который может как сплотить коллектив, так и всех рассорить, повлиять на отставку тренера. Разве не бывает такого?

— Футболист либо хорошо играет, либо нет. И никакие интриги и манипуляции не смогут это изменить. Окей, вот есть Лионель Месси. Можно говорить что угодно, но это игрок с другой планеты. Зачем ему интриги? Свои дела чаще всего у клубов, у которых есть коммерческие интересы. И чаще всего лидеры, футболисты с харизмой вроде Месси или Самюэля Это’О просто не готовы становиться инструментами чужих игр и мириться с непрофессионализмом. Тогда-то кто-то выставляет их скандалистами и интриганами перед журналистами и общественностью.

При этом хороший футболист всегда будет играть и забивать, что бы ни происходило за кулисами. В конечном итоге на нас приходят смотреть люди, с нами рядом приезжают выступать крутые футболисты, с нами любят работать квалифицированные тренеры.

— Вы никогда не ходили к руководителям клубов и не просили купить в команду игроков высокого уровня или позвать сильного тренера?

— Единственный игрок, на покупке которого я действительно настаивал, был Анри. И какие ко мне могут быть вопросы?! И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы классный футболист просил купить в свою команду плохого. Им ведь потом вместе играть, так будет лучше для клуба и в конечном итоге для самого просившего.

Меня часто обвиняют в том, что я давал советы тренерам и чуть ли не определял состав.

— Есть такое.

— А как поступить, когда к тебе обращаются за советом? А ко мне обращались во всех клубах, за которые я выступал. Промолчать? Отвернуться? Сказать неправду? Это же странно, если я играю в этой команде и желаю ей всего лучшего. Но это не означает, что последнее слово остается за мной. Окончательное решение всегда принимает только тренер. И несет за него ответственность. Более того — я никогда не лез со своими советами, если меня о них не просили.

Жирков, Хиддинк, суперклуб в России

— А для вас Месси действительно лучший из лучших?

— Когда меня спрашивают, кто лучший игрок в мире, я отвечаю: Иньеста. Потому что Месси — футболист из космоса. Не из этого мира.

— Одноклубники в «Анжи» брали ваши автографы? Кто это был и как вы относились к этому?

— Почему только по «Анжи»? То же было в «Барселоне», «Интере», «Челси» и так далее. Как-то, помню, вспоминали со Снайдером, что он просил у меня футболку. Это нормально и я на этих моментах в принципе не зацикливаюсь. Да и я сам так делал, когда в своем время очень хотелось получить футболку Роберто Баджо.

— Вы знаете, что Юрий Жирков до сих пор играет за сборную России?

— Какие его годы! Возраст — это число в паспорте. Другой вопрос — как ты следишь за собой и за своим телом. Юрий всегда относился к делу очень профессионально, поэтому я нисколько не удивлен, что он до сих пор играет. Я вот тоже мог бы играть до сегодняшнего дня, если бы речь шла только о физике.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--af19fe911a508cb68fa4" data-vnd="af19fe911a508cb68fa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=af19fe911a508cb68fa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— А почему закончили?

— Пришло понимание, что пора заниматься другими вещами. Я же не зря сказал, что если Юрий играет, значит, он еще горит футболом. Свежим должно быть не только тело, но и голова.

— В чем секрет Гуса Хиддинка? Почему ему всегда удавалось быть успешным? Каков он вне поля?

— Он, как и Месси, с другой планеты. За него говорят его достижения и хорошие отношения со всеми, с кем он работал. Гус отлично умел общаться с лидерами, для каждого игрока у него было свое место на поле, он всегда видел общую схему игру и знал, как поменять ее в деталях.

— Каким он был вне поля?

— Все видят только верхушку работы тренера — как он дает указания игрокам, как ведет себя во время матча. Но за кадром остается ежедневное человеческое общение, а это фактически совместная жизнь. И эту жизнь Гус умел обустраивать.

— Помните, что произошло летом 2013 года? Почему все так быстро закончилось? Что вы чувствовали?

— Было очень жаль, что все закончилось. Я стараюсь фокусироваться на хорошем — то время, которое я провел в «Анжи», было прекрасным. Мы делали людей в Махачкале счастливыми, нас очень любили болельщики. И это главное.

— Как Керимов объяснил, почему произошла смена курса?

— Есть вещи, которые должны оставаться внутри команды, даже несмотря на то, что прошло время.

— Вы поддерживаете связь с кем-то из того «Анжи»?

— С Буссуфой мы недавно виделись в Дохе, а с Роберто Карлосом почти постоянно на связи, пересекаемся на мероприятиях ФИФА.

— В России или Катаре реально организовать суперклуб, как «Манчестер Сити» или «ПСЖ»?

— Пример «Анжи» показывает, что да. Это была команда, которая на равных играла с «Ливерпулем».

— Но ведь главное — не запрыгнуть высоко, а удержаться на вершине…

— Да, конечно. Во-первых, нужно иметь достаточно знаний — они у вас есть. Во-вторых, инфраструктура — с этим тоже нет проблем. В-третьих, финансовые возможности — и снова порядок. Вдобавок у вас классная аудитория, большое количество болельщиков. В России есть команды, которые известны во всем мире — «Спартак», ЦСКА, «Зенит». И игроки с именем готовы ехать играть в Россию. Свежий пример — Мозес. Сандро Шварц будет работать в «Динамо».

— Похоже, вы следите за российским футболом.

— Да. Мне это интересно. Я вообще слежу за футболом, за разными его аспектами.

— А в какой момент вы поняли, что вас интересует что-то помимо самой игры — трансферы, экономика, устройство клубов?

— Мне всегда нравилось понимать все, что происходит вокруг футбола. Да и вне его — меня интересовал бизнес, экономика. Мне просто нравится узнавать новое. Я всегда стараюсь учиться. Вот и сейчас я отдыхаю и учусь.

— Что изучаете?

— Собираюсь поступить в один из университетов Лиона на факультет, связанный с бизнесом и предпринимательством. Готовлюсь к экзаменам.

— Представляю себе лицо преподавателя, когда он увидит перед собой Самюэля Это’О. Даже не сомневаюсь, что поставит высший балл.

— Не думаю. Точнее, надеюсь, что это будет не так. Я действительно серьезно готовлюсь, много времени посвящаю учебе и заинтересован в том, чтобы у меня были именно знания. Если у меня что-то не получается или я в чем-то сомневаюсь, то буду спрашивать и узнавать до тех пор, пока не пойму.

— Вы сказали, что к вам много обращаются за советом. Если однажды к вам придет игрок и спросит, стоит ли ему ехать в Россию. Что посоветуете?