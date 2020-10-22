«Свой лучший гол забил в «Анжи». Самюэль Это’О — о Махачкале, Жиркове, Хиддинке, России и Катаре

Россия, Катар и чемпионат мира
— Вы закончили игровую карьеру год назад. Чем сейчас занимаетесь?
— Да, за 25 лет карьеры я достаточно побегал, потренировался, поиграл. Теперь пришло время посмотреть в другую сторону. По футболу я совсем не скучаю. Честное слово.
— Ваш последний клуб был из Катара. Каков уровень местной лиги?
— Я с удовольствием отыграл в Катаре сезон. Уровень лиги замечательный, как любят говорить — смесь молодости и опыта. Болельщики всегда принимают очень тепло. И еще один немаловажный момент — здесь все близко, нет утомительных перелетов, после матча или тренировки ты можешь быстро попасть домой.
— Вы можете сравнивать разные лиги. Способен ли Катар конкурировать с европейскими чемпионатами? Что для этого нужно?
— А это уже происходит. И предстоящий чемпионат мира как раз поможет лиге развиваться активнее.
— Поговорим как раз о ЧМ-2022. Что на нем будет особенного для болельщиков?
— Безопасность. По ее уровню Катар занимает одно из лидирующих мест в мире. Фанаты и все гости турнира могут приезжать спокойными — не будет ни краж, ни нападений, ни драк. Здесь о таком даже и не слышали — уровень жизни в стране очень высокий. Любой человек сможет приехать и пойти на футбол всей семьей, с маленькими детьми и ни о чем не беспокоиться. И второй момент — технологии. Здесь самые современные поля и стадионы. И если для болельщиков — это вопрос обыкновенного комфорта, то футболисты должны получить удовольствие от игры в таких условиях.
— Многие сомневаются в чемпионате мира, который проходит зимой. Не может быть проблем с календарем?
— Уверен, что как раз с этим не должно возникнуть сложностей. Лигам всегда приходится подстраиваться под крупные турниры — чемпионаты Европы, мира, отборочные соревнования. Закончить национальные первенства, еврокубки на несколько недель позже, на мой взгляд, не такая большая проблема.
— Не могу не спросить вас про чемпионат мира в России. Что вспоминаете прежде всего?
— Это был лучший чемпионат мира, из тех, что прошли на данный момент. И поэтому наша сложная и амбициозная задача состоит в том, чтобы превзойти этот уровень. Это будет очень сложно. Многие сомневались, что Россия сможет все круто организовать, на что я каждый раз отвечал: вы все увидите своими глазами. И ведь действительно удалось провести очень яркий праздник.
— Вы впервые приехали играть в Россию задолго до чемпионата мира — в 2011 году. Вас удивил быстрый прогресс, которого добилась наша страна в отношении футбольной инфраструктуры?
— Когда я приехал в Россию, у вас уже построили много стадионов. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать. И был уже довольно высокий уровень жизни. Причем я ведь пожил и в Москве, и в Махачкале. И посмотрел на многое. Бывало, видел, что говорят о России в иностранных СМИ и поражался: как можно писать такое, если ты ни разу не приезжал в страну и не знаешь, какая она! Я уже пожил достаточно и понимаю, что такое манипуляции общественным мнением, цензура. И что существенная часть всех публикаций сделана не потому, что какой-то журналист так действительно думает, а потому что ему сказали так написать. Но чемпионат мира открыл многим глаза на Россию, как, кстати, произошло в свое время с ЮАР-2010.
— Будет ли чемпионат мира в Катаре иметь такой же развивающий эффект для страны?
— В Катаре улучшают все мировые практики по проведению соревнований. Не только российские — вообще все. Совершенствуются технологии строительства стадионов, укладки полей, организации другой турнирной инфраструктуры, трансляций. Это какой-то космический уровень.
— Как будет использоваться вся эта футбольная инфраструктура после чемпионата мира? Для внутреннего футбола столько не нужно.
— У чемпионата мира в Катаре — очень серьезная стратегия наследия и устойчивого развития. Несколько стадионов частично разберут — половину кресел передадут в другие страны, которые нуждаются в создании спортивной инфраструктуры. Также впервые в истории будет построен полностью разборный стадион. Его сделают из железных грузовых контейнеров. Часть стадионов после турнира превратятся в социальные и общественные учреждения — больницы, школы, гостинцы, торговые центры. Так что это как раз пример того, как чемпионат мира развивает инфраструктуру целой страны.
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«Анжи», перспективы и Керимов
— Вернемся на девять лет назад, в то лето, когда вы приехали в Россию. Что было самым привлекательным для переезда? Только ли финансовый аспект?
— Любопытство. На первый взгляд, русские всегда кажутся очень закрытыми и холодными. Но то ли мне повезло, то ли я такой человек, но с первой минуты ко мне все здесь стали относиться очень тепло. Это, конечно же, подкупило. И все время, сколько я был в России, окружающие делали все, чтобы упростить мне жизнь, сделать ее более комфортной. Я до сих пор благодарен Махачкале, Сулейману Керимову и моему переводчику Филиппу за их внимание и отношение.
— Роберто Карлос тогда сказал, что «Анжи» может выиграть Лигу чемпионов. Вы тоже считали клуб суперпроектом?
— Конечно. Иначе не поехал бы. Сулейман всегда ставил большие цели, он мечтал побеждать, хотел, чтобы команда играла на высоком уровне, выступала в еврокубках. И если посмотреть, многое из задуманного получилось. За то время, что я провел в команде, мы выступали в Лиге Европы, выходили в финал Кубка России. Так что проект развивался стремительно.
— Какие города, кроме Махачкалы, вам запомнились?
— Сейчас буду вспоминать географию (смеется). Краснодар…
— Да, конечно. Пожалуй, самый европейский город России. Грозный! Уверен, что наряду с Токио — это самый чистый город в мире. Просто об этом никто не знает. А все из-за того, о чем я говорил выше — журналистам не всегда позволено говорить то, что они думают на самом деле. И Махачкала, на самом деле, прекрасный город. Со всеми сложностями и неприятностями, которые могли случиться… При этом город очень теплый и обожающий футбол. В дни матчей никаких конфликтов не происходило, потому что все смотрели игру.
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— Какой матч или, может быть, свой гол вам запомнился больше всего?
— Как ни странно, помню не свой гол, а мяч Буссуфы в ворота ЦСКА. Обыграл тогда в штрафной двоих или троих соперников, причем одного прошел очень классно, и отдал пас Мбараку. Мне такие моменты всегда больше запоминаются, чем свои голы. Хотя, если подумать… Свой лучший мяч я тоже, считаю, забил в «Анжи».
— Соперника сейчас не вспомню, но по итогам двух матчей мы попали в групповой этап Лиги Европы. (Соперником «Анжи» в 4-м отборочном раунде сезона-2012/13 был голландский АЗ. — Прим. «СЭ»). Для меня до сих пор загадка, почему его не включили ни в одну подборку лучших голов еврокубков!
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— Вы проводили время с российскими игроками вне поля?
— Да, конечно. Во-первых, я сам по себе человек общительный. Во-вторых, существовало мнение, что в «Анжи» собрался коллектив звезд-зазнаек, но это совсем не так. Ну и в-третьих, я приходил в клуб не только играть в футбол, но и делиться своим опытом, выстраивать отношения. Поэтому каждый день был на связи почти со всеми футболистами и тренерским штабом, с президентом.
— Вы общались с Керимовым каждый день?
— Да, практически. Он был максимально вовлечен во все дела клуба. Я часто созванивался с ним, обсуждал различные вопросы, и мы вместе находили решение. И я бесконечно благодарен Сулейману, что он никогда не оставлял мое мнение без внимания. А ведь я, как правило, приходил не со своими проблемами, а старался помочь кому-то.
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Лидеры, интриги, Тьерри Анри
— Получается, вас пригласили в команду на роли игрока и лидера одновременно.
— Нельзя позвать на место лидера того, кто им не является. В тебе это либо есть, либо нет. Нельзя стать лидером по указке или по чьей-то просьбе. Это вопрос харизмы и внутренних качеств. Такой человек просто приходит в коллектив, и люди вокруг понимают и принимают его роль. И меня никто никогда не просил — я всегда действовал так, как считал и чувствовал правильным.
— Почему тогда многие опасаются, что лидер в команде — это не только связующий, но деструктивный элемент, который может как сплотить коллектив, так и всех рассорить, повлиять на отставку тренера. Разве не бывает такого?
— Футболист либо хорошо играет, либо нет. И никакие интриги и манипуляции не смогут это изменить. Окей, вот есть Лионель Месси. Можно говорить что угодно, но это игрок с другой планеты. Зачем ему интриги? Свои дела чаще всего у клубов, у которых есть коммерческие интересы. И чаще всего лидеры, футболисты с харизмой вроде Месси или Самюэля Это’О просто не готовы становиться инструментами чужих игр и мириться с непрофессионализмом. Тогда-то кто-то выставляет их скандалистами и интриганами перед журналистами и общественностью.
При этом хороший футболист всегда будет играть и забивать, что бы ни происходило за кулисами. В конечном итоге на нас приходят смотреть люди, с нами рядом приезжают выступать крутые футболисты, с нами любят работать квалифицированные тренеры.
— Вы никогда не ходили к руководителям клубов и не просили купить в команду игроков высокого уровня или позвать сильного тренера?
— Единственный игрок, на покупке которого я действительно настаивал, был Анри. И какие ко мне могут быть вопросы?! И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы классный футболист просил купить в свою команду плохого. Им ведь потом вместе играть, так будет лучше для клуба и в конечном итоге для самого просившего.
Меня часто обвиняют в том, что я давал советы тренерам и чуть ли не определял состав.
— А как поступить, когда к тебе обращаются за советом? А ко мне обращались во всех клубах, за которые я выступал. Промолчать? Отвернуться? Сказать неправду? Это же странно, если я играю в этой команде и желаю ей всего лучшего. Но это не означает, что последнее слово остается за мной. Окончательное решение всегда принимает только тренер. И несет за него ответственность. Более того — я никогда не лез со своими советами, если меня о них не просили.
Жирков, Хиддинк, суперклуб в России
— А для вас Месси действительно лучший из лучших?
— Когда меня спрашивают, кто лучший игрок в мире, я отвечаю: Иньеста. Потому что Месси — футболист из космоса. Не из этого мира.
— Одноклубники в «Анжи» брали ваши автографы? Кто это был и как вы относились к этому?
— Почему только по «Анжи»? То же было в «Барселоне», «Интере», «Челси» и так далее. Как-то, помню, вспоминали со Снайдером, что он просил у меня футболку. Это нормально и я на этих моментах в принципе не зацикливаюсь. Да и я сам так делал, когда в своем время очень хотелось получить футболку Роберто Баджо.
— Вы знаете, что Юрий Жирков до сих пор играет за сборную России?
— Какие его годы! Возраст — это число в паспорте. Другой вопрос — как ты следишь за собой и за своим телом. Юрий всегда относился к делу очень профессионально, поэтому я нисколько не удивлен, что он до сих пор играет. Я вот тоже мог бы играть до сегодняшнего дня, если бы речь шла только о физике.
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— Пришло понимание, что пора заниматься другими вещами. Я же не зря сказал, что если Юрий играет, значит, он еще горит футболом. Свежим должно быть не только тело, но и голова.
— В чем секрет Гуса Хиддинка? Почему ему всегда удавалось быть успешным? Каков он вне поля?
— Он, как и Месси, с другой планеты. За него говорят его достижения и хорошие отношения со всеми, с кем он работал. Гус отлично умел общаться с лидерами, для каждого игрока у него было свое место на поле, он всегда видел общую схему игру и знал, как поменять ее в деталях.
— Все видят только верхушку работы тренера — как он дает указания игрокам, как ведет себя во время матча. Но за кадром остается ежедневное человеческое общение, а это фактически совместная жизнь. И эту жизнь Гус умел обустраивать.
— Помните, что произошло летом 2013 года? Почему все так быстро закончилось? Что вы чувствовали?
— Было очень жаль, что все закончилось. Я стараюсь фокусироваться на хорошем — то время, которое я провел в «Анжи», было прекрасным. Мы делали людей в Махачкале счастливыми, нас очень любили болельщики. И это главное.
— Как Керимов объяснил, почему произошла смена курса?
— Есть вещи, которые должны оставаться внутри команды, даже несмотря на то, что прошло время.
— Вы поддерживаете связь с кем-то из того «Анжи»?
— С Буссуфой мы недавно виделись в Дохе, а с Роберто Карлосом почти постоянно на связи, пересекаемся на мероприятиях ФИФА.
— В России или Катаре реально организовать суперклуб, как «Манчестер Сити» или «ПСЖ»?
— Пример «Анжи» показывает, что да. Это была команда, которая на равных играла с «Ливерпулем».
— Но ведь главное — не запрыгнуть высоко, а удержаться на вершине…
— Да, конечно. Во-первых, нужно иметь достаточно знаний — они у вас есть. Во-вторых, инфраструктура — с этим тоже нет проблем. В-третьих, финансовые возможности — и снова порядок. Вдобавок у вас классная аудитория, большое количество болельщиков. В России есть команды, которые известны во всем мире — «Спартак», ЦСКА, «Зенит». И игроки с именем готовы ехать играть в Россию. Свежий пример — Мозес. Сандро Шварц будет работать в «Динамо».
— Похоже, вы следите за российским футболом.
— Да. Мне это интересно. Я вообще слежу за футболом, за разными его аспектами.
— А в какой момент вы поняли, что вас интересует что-то помимо самой игры — трансферы, экономика, устройство клубов?
— Мне всегда нравилось понимать все, что происходит вокруг футбола. Да и вне его — меня интересовал бизнес, экономика. Мне просто нравится узнавать новое. Я всегда стараюсь учиться. Вот и сейчас я отдыхаю и учусь.
— Собираюсь поступить в один из университетов Лиона на факультет, связанный с бизнесом и предпринимательством. Готовлюсь к экзаменам.
— Представляю себе лицо преподавателя, когда он увидит перед собой Самюэля Это’О. Даже не сомневаюсь, что поставит высший балл.
— Не думаю. Точнее, надеюсь, что это будет не так. Я действительно серьезно готовлюсь, много времени посвящаю учебе и заинтересован в том, чтобы у меня были именно знания. Если у меня что-то не получается или я в чем-то сомневаюсь, то буду спрашивать и узнавать до тех пор, пока не пойму.
— Вы сказали, что к вам много обращаются за советом. Если однажды к вам придет игрок и спросит, стоит ли ему ехать в Россию. Что посоветуете?
— Скажу: даже не сомневайся, точно не пожалеешь!