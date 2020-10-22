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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семья Льва Яшина получит сертификат со звездой, названной в честь вратаря

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Семье Льва Яшина будет подарен сертификат, в котором подтверждается присвоение звезде гипергиганту в созвездии Северная корона в честь прославленного голкипера московского футбольного клуба «Динамо».

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Источник: Спорт РИА Новости

Мероприятия в честь лучшего вратаря 20-го века пройдут на матче 12-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи» в субботу. Они приурочены к 91-летию со дня рождения Льва Яшина.

Ансамбль в созвездии «Динамо», состоящий из 11 звезд по числу игроков в стартовом составе, официально зарегистрирован в «Международном каталоге небесных тел» и по своей форме копирует заглавную литеру «Д».

Ранее болельщики «Динамо» голосованием на официальных ресурсах клуба выбрали команду лучших, куда помимо Льва Яшина вошли Константин Бескова, Игорь Добровольский, Валерий Маслов, Александр Новиков, Михаил Семичастный, Сергей Соловьёв, Алексей Хомич, Виктор Царёв, Игорь Численко, Михаил Якушин.

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