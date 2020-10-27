Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Отмечается, что у 50-летнего Инфантино присутствуют легкие симптомы заболевания. Инфантино ушел на самоизоляцию как минимум на 10 дней.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.