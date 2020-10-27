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18:37 (мск), источник: ТАСС

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

ТАСС, 27 октября. Результат теста на коронавирус президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что у 50-летнего Инфантино присутствуют легкие симптомы заболевания. Инфантино ушел на самоизоляцию как минимум на 10 дней.

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Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

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