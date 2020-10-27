Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом
ТАСС, 27 октября. Результат теста на коронавирус президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оказался положительным. Об этом сообщает
ТАСС, 27 октября. Результат теста на коронавирус президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оказался положительным. Об этом сообщает
Отмечается, что у 50-летнего Инфантино присутствуют легкие симптомы заболевания. Инфантино ушел на самоизоляцию как минимум на 10 дней.
Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.