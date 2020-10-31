СМИ: Вручающий «Золотой мяч» журнал France Football закроют после 74 лет работы

По информации источника, руководство группы L' quipe, частью которого является France Football, в четверг заявило о сокращении 56 сотрудников и намерении преобразовать France Football в рамках плана по уменьшению расходов. Это связано с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.
Журнал France Football существует с 1946 года и считается одним из самых авторитетных в мире.
Премия «Золотой мяч» вручается с 1956 года. Лауреата приза определяют футбольные журналисты. Первоначально на награду могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года существуют две награды — по версии издания и по версии ФИФА; награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.
Премия 2020 года была отменена из-за пандемии коронавируса.
Чаще всех «Золотой мяч» получал аргентинец Лионель Месси — шесть раз. Единственным вратарем в истории футбола, удостоившимся «Золотого мяча», является победитель чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин (в 1963 году). В 1975 году обладателем приза стал советский форвард Олег Блохин, в 1986 году — советский нападающий Игорь Беланов.