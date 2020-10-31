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13:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Вручающий «Золотой мяч» журнал France Football закроют после 74 лет работы

ТАСС, 31 октября. Французский еженедельный журнал France Football, вручающий премию «Золотой мяч» лучшему футболисту года, будет закрыт и преобразован в ежемесячное приложение к газете L'Equipe из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает портал Get French Football News.

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Источник: AP 2020
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Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

По информации источника, руководство группы L' quipe, частью которого является France Football, в четверг заявило о сокращении 56 сотрудников и намерении преобразовать France Football в рамках плана по уменьшению расходов. Это связано с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Журнал France Football существует с 1946 года и считается одним из самых авторитетных в мире.

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Премия «Золотой мяч» вручается с 1956 года. Лауреата приза определяют футбольные журналисты. Первоначально на награду могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года существуют две награды — по версии издания и по версии ФИФА; награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Премия 2020 года была отменена из-за пандемии коронавируса.

Чаще всех «Золотой мяч» получал аргентинец Лионель Месси — шесть раз. Единственным вратарем в истории футбола, удостоившимся «Золотого мяча», является победитель чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин (в 1963 году). В 1975 году обладателем приза стал советский форвард Олег Блохин, в 1986 году — советский нападающий Игорь Беланов.

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