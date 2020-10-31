СМИ: Вручающий «Золотой мяч» журнал France Football закроют после 74 лет работы

Премия «Золотой мяч» вручается с 1956 года. Лауреата приза определяют футбольные журналисты. Первоначально на награду могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года существуют две награды — по версии издания и по версии ФИФА; награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.