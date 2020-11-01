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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий не боится выглядеть смешно. Как футбольный мир отмечал Хэллоуин

Карпин оригинально отпраздновал победу над «Спартаком».

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Вчера во всём мире отмечали Хэллоуин. Изначально этот праздник появился в Великобритании и Северной Ирландии, но со временем обрёл популярность во всех частях земного шара. Мы собрали самые необычные образы футболистов и тренеров, а также их реакцию на Вечер всех святых.

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Награда из рук Фредди Крюгера, маска Дали и клыки Бекхэма

Официальный «инстаграм» сборной России вспомнил неудачный матч в Мариборе против Словении, который оставил нашу команду без ЧМ 2010 года.

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Рубин (Казань)

Леонид Слуцкий и Валерий Карпин после победы над тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», соответственно, пребывали в отличном настроении, представ в необычном образе перед подписчиками в соцсетях.

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Ростов (Ростов-на-Дону)

Карпин выложил фото с женой Дарьей, поздравив свою команду с победой над красно-белыми.

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А вот так вчера статуэтку «Игрока матча» получал футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Её техничному грузину вручил великий и ужасный Фредди Крюгер. В образе киношного душегуба предстал руководитель пресс-службы клуба Иван Бодылевский.

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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин тоже не остался в стороне от праздника. Футболист вместе со своей девушкой примерил костюм героев популярного сериала «Бумажный дом» — красный комбинезон и маску Сальвадора Дали.

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Другой футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес перевоплотился в Халка, а своего сына нарядил в костюм Капитана Америки.

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Новобранец «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил не примерять на себя какой-либо образ, отпраздновав Хэллоуин в кругу семьи.

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А вот Луиш Нани, уехавший играть в МЛС за «Орландо Сити», наоборот, подошёл к празднованию Хэллоуину очень ответственно.

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Не обошлось и без бывших футболистов, которые проявили креативность. Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра станцевал в образе Бэтмена.

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А бывший футболист «Ливерпуля» Луис Гарсия выпустил видео с привидением, вспомнив свой гол в ворота «Челси».

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Дэвид Бекхэм опубликовал фото со своей дочерью, примерив вместе с ней клыки.

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Его бывший партнёр по «Милану» Роналдиньо предстал перед подписчиками в образе мага, отметив в описании бразильский «Атлетико Минейро».

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Дмитрий Росип

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