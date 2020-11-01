Слуцкий не боится выглядеть смешно. Как футбольный мир отмечал Хэллоуин
Карпин оригинально отпраздновал победу над «Спартаком».
Карпин оригинально отпраздновал победу над «Спартаком».
Вчера во всём мире отмечали Хэллоуин. Изначально этот праздник появился в Великобритании и Северной Ирландии, но со временем обрёл популярность во всех частях земного шара. Мы собрали самые необычные образы футболистов и тренеров, а также их реакцию на Вечер всех святых.
Официальный «инстаграм» сборной России вспомнил неудачный матч в Мариборе против Словении, который оставил нашу команду без ЧМ 2010 года.
Леонид Слуцкий и Валерий Карпин после победы над тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», соответственно, пребывали в отличном настроении, представ в необычном образе перед подписчиками в соцсетях.
Карпин выложил фото с женой Дарьей, поздравив свою команду с победой над
А вот так вчера статуэтку «Игрока матча» получал футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Её техничному грузину вручил великий и ужасный Фредди Крюгер. В образе киношного душегуба предстал руководитель
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин тоже не остался в стороне от праздника. Футболист вместе со своей девушкой примерил костюм героев популярного сериала «Бумажный дом» — красный комбинезон и маску Сальвадора Дали.
Другой футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес перевоплотился в Халка, а своего сына нарядил в костюм Капитана Америки.
Новобранец «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил не примерять на себя
А вот Луиш Нани, уехавший играть в МЛС за «Орландо Сити», наоборот, подошёл к празднованию Хэллоуину очень ответственно.
Не обошлось и без бывших футболистов, которые проявили креативность.
А бывший футболист «Ливерпуля» Луис Гарсия выпустил видео с привидением, вспомнив свой гол в ворота «Челси».
Дэвид Бекхэм опубликовал фото со своей дочерью, примерив вместе с ней клыки.
Его бывший партнёр по «Милану» Роналдиньо предстал перед подписчиками в образе мага, отметив в описании бразильский «Атлетико Минейро».
Дмитрий Росип