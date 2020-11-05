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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК попросили исключить из своих рядов президента ФИФА Инфантино

Международный олимпийский комитет 26 октября получил жалобу на одного из его членов — президента ФИФА Джанни Инфантино, ставшего объектом уголовного расследования в Швейцарии летом этого года, сообщает Le Monde.

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Источник: Спорт-Экспресс

Жалоба была подана адвокатом Филиппом Ренцом, представляющим интересы компании Sport 7, специализирующейся, как сказано в материале, «на управлении в спортивной среде и начавшей в 2017 году расследовать дела о незаконной деятельности футбольных агентов».

В этой жалобе Sport 7 просит исполнительную комиссию МОК немедленно начать расследование в отношении Инфантино с целью его исключения из комитета, поскольку он нарушил несколько норм Олимпийской хартии.

Прокуратура подозревает Инфантино в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию.

Президент ФИФА стал членом МОК 10 января текущего года.

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