«Инфантино поддерживает оргпреступность в сфере трансферов». Новая атака на ФИФА — что происходит

Что случилось?

Как сообщило французское издание Le Monde, базирующаяся в Швейцарии компания Sport 7 обратилась в комитет по этике МОК с просьбой начать расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино и исключить его из членов Международного олимпийского комитета, где он состоит с января 2020 года.

Запрос подал Филипп Ренц — один из управляющих партнеров и по совместительству юрист Sport 7. По его словам, «руководство ФИФА и ее президент нарушают целый ряд положений, защищающих спорт, его целостность и целостность спортсменов» в области, касающейся трансферов игроков из одного клуба в другой. Ренц ссылается на Олимпийскую хартию, в одном из пунктов которой говорится, что одна из задач членов МОК — «противодействовать любому политическому или коммерческому злоупотреблению спортом и спортсменами».

В своем запросе адвокат требует временно приостановить членство Инфантино в МОК на время, пока идет расследование.

Здесь Ренц ссылается на пункт 3.8 Хартии, в котором говорится следующее:

«До принятия сессией МОК решения по предложению об исключении исполком МОК может временно отстранить соответствующего члена и лишить его всех или части прав, прерогатив и функций, связанных с его членством.

Член МОК может быть исключен по решению сессии, если этот член нарушил свою присягу, или если сессия сочтет, что он пренебрег или сознательно поставил под угрозу интересы МОК, или что он каким-либо образом недостоин быть членом комитета.

Представители МОК подтвердили порталу Inside the Games, что получили соответствующий запрос, однако пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Сам Инфантино сейчас находится на самоизоляции — у него положительный тест на COVID-19.

Что такое Sport 7?

Sport 7 — швейцарская консалтинговая компания, базирующаяся во Фрибурге. Как говорится на официальном сайте, она занимается консультированием высококвалифицированных спортсменов по вопросам их карьеры. Клиенты Sport 7 — преимущественно футболисты и хоккеисты.

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Чем конкретно недовольны?

«Мы обнаружили сложную систему противоправных действий в мире футбола. Множество нарушений, которые мешают нам защищать интересы спортсменов. Речь идет о миллиардах долларов. В течение трех лет мы пытались привлечь внимание высших должностных лиц в футболе. Но быстро поняли, что ФИФА ничего не хочет слышать, и даже сама замешана в этой истории. Правда, в ответ нам сообщили о предстоящих реформах. Понятно, что ничего не было сделано», — сказал Ренц в интервью радиостанции Radio-Canada Sports.

Вот что конкретно говорится в жалобе, которую Ренц и Sport 7 подали в МОК:

«Поддерживая организованную преступность, которая свирепствует в сфере трансферов игроков, и заставляя прямо или косвенно молчать соответствующие органы ФИФА для этих целей, Инфантино виновен в многочисленных нарушениях Олимпийской хартии, основных универсальных принципов, а также этического кодекса МОК».

Какие еще действия предпринимала Sport 7?

Это уже не первая атака компании на ФИФА и лично Инфантино. В мае 2020 года она подала иск в швейцарские правоохранительные органы против бывшего генерального прокурора страны Майкла Лаубера, обвиняя его в злоупотреблении служебным положением и препятствии правосудию. Дело в том, что Лаубер отвечал с 2015 по 2019 годы за двадцать расследований против бывших должностных лиц ФИФА. В иске говорится, что в 2016 и 2017 годах Лаубер и Инфантино провели три тайных встречи.

В июле чрезвычайный прокурор Швейцарии Стефан Келлер на основании этого иска возбудил уголовное дело против Лаубера и Инфантино, подозревая их в сговоре.

В настоящее время расследование продолжается, сообщает Le Monde.

Сам Инфантино заявил, что в этих встречах не было никакого секрета, и что ничего незаконного в них нет. Комиссия ФИФА по этике провела расследование, и закрыла дело, также не найдя в действиях своего президента ничего предосудительного.

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Что может грозить Инфантино?

«Это дело — настоящий краш-тест для МОК. Либо он берет на себя ответственность за то, чтобы ФИФА уважала принципы управления, которые она налагает на другие международные спортивные федерации, либо терпит неудачу, и тогда нужно будет пересматривать всю систему. Наш запрос, представленный в МОК, неумолим. Совершенно очевидно, что управление ФИФА коррумпировано», — сказал Ренц.

Важно, что Sport 7 также подал жалобу объемом более 1000 страниц в федеральный суд Швейцарии.

«Если МОК примет политическое решение и закроет на все глаза, то на сцену выйдет чрезвычайный прокурор», — сказал Ренц Radio-Canada Sports.