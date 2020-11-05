Чеферин попросил ФИФА изменить правило фиксации игры рукой

Глава УЕФА решил обратиться в ФИФА после серии назначенных пенальти судьями в различных матчах, когда мяч попадал в невольно вытянутую или поднятую руку игроком. Чеферин просит Инфантино изменить правило так, чтобы судьям было разрешено определять намеренно футболист сыграл рукой или нет. Правило фиксации игры рукой был изменено в марте 2019 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

«Попытка четко определить случаи, когда попадание мяча в руку является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. В настоящее время защитники вынуждены занимать “неестественные” позиции, чтобы избежать риска, что мяч попадет им в руку и будет назначен пенальти», — говорится в письме Чеферина, направленном Инфантино 27 октября.

Глава УЕФА также напомнил о ситуациях, когда голы команд отменяются из-за малейшего касания руки.

«Если первоначальный смысл поправки в правила заключался в том, чтобы избежать забитых голов рукой, то дальнейшие поправки выходят далеко за рамки логики, поскольку приводят к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог минимально коснуться руки игрока без какого-либо намерения футболиста, и даже когда рука была в естественном положении и контакт руки с мячом не оказывал существенного влияния на забитый гол», — заявил Чеферин в своем письме.