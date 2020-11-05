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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чеферин попросил ФИФА изменить правило фиксации игры рукой

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава УЕФА Александер Чеферин обратился с письмом к президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу изменения правила фиксации игры рукой, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА решил обратиться в ФИФА после серии назначенных пенальти судьями в различных матчах, когда мяч попадал в невольно вытянутую или поднятую руку игроком. Чеферин просит Инфантино изменить правило так, чтобы судьям было разрешено определять намеренно футболист сыграл рукой или нет. Правило фиксации игры рукой был изменено в марте 2019 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

«Попытка четко определить случаи, когда попадание мяча в руку является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. В настоящее время защитники вынуждены занимать “неестественные” позиции, чтобы избежать риска, что мяч попадет им в руку и будет назначен пенальти», — говорится в письме Чеферина, направленном Инфантино 27 октября.

Глава УЕФА также напомнил о ситуациях, когда голы команд отменяются из-за малейшего касания руки.

«Если первоначальный смысл поправки в правила заключался в том, чтобы избежать забитых голов рукой, то дальнейшие поправки выходят далеко за рамки логики, поскольку приводят к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог минимально коснуться руки игрока без какого-либо намерения футболиста, и даже когда рука была в естественном положении и контакт руки с мячом не оказывал существенного влияния на забитый гол», — заявил Чеферин в своем письме.

Президент УЕФА надеется, что правило будет изменено на ежегодном собрании IFAB в начале следующего года. Чеферин в письме заявил, что «нет ничего постыдного» в признании того, что «решения, принимаемые во благо, не достигли своих целей и должны быть пересмотрены».

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