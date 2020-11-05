Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 115 УК России (“Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений”)», — сказала собеседница агентства.

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Адвокат пострадавшего арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил РИА Новости, что ранее было подано ходатайство о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство, но никакого ответа не последовало. В связи с этим юристы готовят обращение к генеральному прокурору, добавил Островский.

По версии следствия, в августе Широков избил Данченкова во время любительского футбольного матча. Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил мужчину ногой, после чего его оттащили.

Видео Нападение Романа Широкова на судью сняли на видео

Позже футболист извинился перед Данченковым через соцсеть.

С Широкова взяли подписку о невыезде.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у Данченкова были диагностированы травмы левой глазничной области — ушибленная рана в проекции левой надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века левого глаза, кровоподтек верхнего и нижнего века левого глаза, контузия (ушиб) левого глазного яблока легкой степени — и ссадина правой кисти. Их квалифицировали как легкий вред здоровью.