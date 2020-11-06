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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА почтил память сатирика Жванецкого

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Официальный русскоязычный аккаунт УЕФА в Twitter опубликовал пост в память об ушедшем из жизни сатирике Михаиле Жванецком.

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Публикацию сопровождает цитата прославленного артиста о футболе: «Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь».

В пятницу, 26 ноября, Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

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