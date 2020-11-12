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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грег Кларк покидает пост вице-президента ФИФА

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покидает пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на релиз УЕФА.

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Источник: AP 2020

Ранее во вторник Кларк разговаривал по видеосвязи с членами министерства по делам культуры, СМИ и спорта на тему расистских выпадов в адрес игроков в социальных сетях со стороны провокаторов. Кларк использовал термин «цветные футболисты», говоря о чернокожих игроках. В тот же день Кларк подал в подал в отставку с поста председателя FA.

«После телефонного разговора президента УЕФА (Александера Чеферина) с Грегом Кларком сегодня утром, они согласились с предложением Грега Кларка о том, что он должен немедленно уйти с должности представителя УЕФА в совете ФИФА», — говорится в заявлении УЕФА.

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