Грег Кларк покидает пост вице-президента ФИФА

Ранее во вторник Кларк разговаривал по видеосвязи с членами министерства по делам культуры, СМИ и спорта на тему расистских выпадов в адрес игроков в социальных сетях со стороны провокаторов. Кларк использовал термин «цветные футболисты», говоря о чернокожих игроках. В тот же день Кларк подал в подал в отставку с поста председателя FA.