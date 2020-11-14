Умер бывший футбольный арбитр Марк Рафалов
ТАСС, 14 ноября. Бывший футбольный судья Марк Рафалов умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал футбольных арбитров России.
ТАСС, 14 ноября. Бывший футбольный судья Марк Рафалов умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал футбольных арбитров России.
Сообщается, что Рафалов скончался в пятницу. Прощание состоится 16 ноября.
Рафалов являлся членом Союза журналистов СССР, автором нескольких футбольных книг, среди которых биографии Константина Бескова, Григория Федотова и других. Рафалов отсудил свыше 300 футбольных матчей чемпионата СССР в период с 1960 по 1974 год.