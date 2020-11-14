Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Мексика
Южная Корея
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия
Франция
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швеция
Хорватия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Германия
Украина
11
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швейцария
Испания
00
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
00
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
21
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
11
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
30
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
00
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
31
Футбол. Первый дивизион
15.11
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15.11
Томь
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
8Россия не смогла победить Молдавию
22:12 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший футбольный арбитр Марк Рафалов

ТАСС, 14 ноября. Бывший футбольный судья Марк Рафалов умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал футбольных арбитров России.

Наверх

Сообщается, что Рафалов скончался в пятницу. Прощание состоится 16 ноября.

Рафалов являлся членом Союза журналистов СССР, автором нескольких футбольных книг, среди которых биографии Константина Бескова, Григория Федотова и других. Рафалов отсудил свыше 300 футбольных матчей чемпионата СССР в период с 1960 по 1974 год.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Культ флага. Что происходит перед матчем Турция - Россия
«Спартак» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, забросив семь шайб
Дождь почти смыл квалификацию Ф-1: поул Стролла, Квят - 17-й
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Шипачев заснул в овертайме на радость Уфе, а «Динамо» проиграло
Португалия играет с Францией в Лиге наций (трансляция)
Кулачный бой завершился рекордным нокаутом: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь