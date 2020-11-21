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14:02 (мск), источник: ТАСС

Матч женского чемпионата России по футболу ЦСКА — «Локомотив» отменен из-за коронавируса

ТАСС, 21 ноября. Встреча заключительного, 14-го тура высшего дивизиона женского чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Локомотивом», который должен был пройти 22 ноября в Москве, отменен из-за случаев заражения коронавирусом у хозяек. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Тесты нескольких игроков ЦСКА дали положительный результат. Футболистки, у которых выявлен коронавирус, изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба команды.

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ЦСКА досрочно выиграл турнир, в активе команды 33 очка в 13 играх. Клуб был реорганизован в 2017 году после слияния с подмосковной «Россиянкой», в его активе также есть кубок страны 2017 года. «Локомотив» с 29 очками идет вторым, третье место занимает «Рязань-ВДВ» (19), четвертое — пермская «Звезда» (18). В воскресенье «Рязань-ВДВ» и «Звезда» проведут очную встречу в Перми.

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В четверг футболистки армейского клуба завершили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, уступив на выезде австрийскому «Санкт-Пёльтену» (0:1). Этот сезон в Лиге чемпионов был для армейской команды дебютным.

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