Матч женского чемпионата России по футболу ЦСКА — «Локомотив» отменен из-за коронавируса

ЦСКА досрочно выиграл турнир, в активе команды 33 очка в 13 играх. Клуб был реорганизован в 2017 году после слияния с подмосковной «Россиянкой», в его активе также есть кубок страны 2017 года. «Локомотив» с 29 очками идет вторым, третье место занимает «Рязань-ВДВ» (19), четвертое — пермская «Звезда» (18). В воскресенье «Рязань-ВДВ» и «Звезда» проведут очную встречу в Перми.