Футбольным судьям присматривают дело

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что арбитры Максим Матюнин и Алексей Качанов отстранены от работы. В их отношении проводится служебная проверка. Ранее сообщалось, что вышеозначенные судьи подозреваются в причастности к организации договорных матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с целью извлечения дохода от ставок на тотализаторе. Решение РФС, очевидно, стало реакцией на то, что следственный департамент МВД проводит в отношении рефери проверку. В случае если будет доказано, что подозрения обоснованы, господам Матюнину и Качанову может грозить преследование по ч. 4 ст. 184 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Во вторник Российский футбольный союз подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что арбитры Максим Матюнин и Алексей Качанов отстранены от работы. «В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, информация о том, что судьи Матюнин и Качанов могут быть причастны к организации договорных матчей, появилась в ходе расследования уголовного дела, фигурантом которого является бывший спортивный директор клуба ФНЛ «Чайка» (Песчанокопское) Олег Баян. В 2019 году «Чайка» провела странный матч с новороссийским «Черноморцем», который позже был признан РФС договорным. Двумя годами ранее в офисе «Чайки» проводились обыски в ходе проверки заявления ряда букмекерских компаний. Предполагалось, что сотрудники клуба ставили на матчи своей команды, заранее зная результат. Общий предполагаемый объем ставок составил 60 млн руб. Доход мог достигать 350 млн руб. А уже в августе 2020 года РФС дисквалифицировал господина Баяна на два года. Комитет по этике РФС счел доказанным, что он действительно делал ставки на футбольные матчи. Правда, не своей команды, а на игры с участием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Этим и объясняется довольно мягкое наказание, назначенное функционеру.

Дисквалификация Олега Баяна никак не повлияла на расследование дела по вышеупомянутому договорному матчу против «Черноморца» — оно продолжилось. Именно в ходе изучения деятельности господина Баяна следователи и получили основания полагать, что судьи Матюнин и Качанов могли быть участниками сообщества, зарабатывавшего на договорных матчах. На данный момент, заявили источники «Ъ», речь идет о двух странных играх: «Чайка"—"Армавир» в 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 и «Чайка"—"Дружба» (Майкоп) в ПФЛ в том же сезоне (по его итогам команда получила путевку в ФНЛ).

В РФС от детальных комментариев воздерживаются. Но, похоже, футбольная карьера судей Матюнина и Качанова закончена. Впрочем, сначала нужно дождаться решения Комитета по этике РФС. Но уход из профессии не самая большая неприятность, которая может грозить судьям. Они могут стать фигурантами дела по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Согласно п. 4 данной статьи, если в оказании противоправного влияния на результат конкурса или спортивного мероприятия замешан судья, член жюри или организатор турнира, наказание может варьироваться от штрафа в 500 тыс. руб. вплоть до лишения свободы на семь лет.