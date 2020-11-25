ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года.
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года.
Список номинантов: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»).
Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в
В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.