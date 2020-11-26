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13:26 (мск), источник: Prosports.kz

Гари Линекер был вынужден оправдываться за свои соболезнования по поводу смерти Марадоны

Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года, бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер был вынужден оправдываться в социальных сетях после того, как его слова соболезнования по поводу смерти экс-капитана сборной Аргентины Диего Марадоны вызвали негативную реакцию, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Mirror.

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Источник: AFP 2020

Линекер был одним из первых, кто отреагировал на новость о кончине легендарного аргентинца. Экс-форвард английской сборной написал у себя в Твиттере: «Лучший игрок своего поколения и, возможно, величайший игрок всех времен. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он наконец найдет утешение в руках Бога. Покойся с миром, Диего».

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Несмотря на то, что Линекер отметил заслуги Марадоны, многие остались недовольны упоминанием сочетания «рука Бога». Одним из разгневанных комментаторов стал бразильский журналист Эдуардо Монсанто, который, в частности, сказал: «Прояви уважение. Быть м**ком тебе не идет. По крайней мере, я так думал». Линекер был вынужден защищаться и написал в ответ: «Где здесь неуважение?». Бразилец продолжил настаивать, написав: «Не дури… мы оба знаем, что ты имел в виду. Вся страна оплакивает потерю ее любимого сына. Сейчас не время для двойных смыслов …». На это англичанин ответил: «Вы все совершенно неправильно поняли».

Другой комментатор написал: «Сейчас не время для каламбуров, Гари. Не будь смешным». В ответ на этот пост Линекер написал: «Спасибо. Будем считать это трудностями перевода».

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Напомним, сборная Аргентины обыграла сборную Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года со счетом 2:1. Первый гол в той встрече Диего Марадона забил на 51-й минуте рукой. Несмотря на явное нарушение правил, тунисский арбитр Али Бин Нассер взятие ворот засчитал. После игры Марадона в шутку заявил, что гол был забит «отчасти головой Марадоны и отчасти рукой Бога». Впоследствии капитан аргентинской сборной признался, что это была не божья рука, а его. Через четыре минуты Марадона вновь огорчил вратаря сборной Англии Питера Шилтона, но на этот раз он забил после эффектоного дриблинга, во время которого он обыграл пятерых соперников. Этот взятие ворот было названо «Голом столетия». Англичане смогли лишь размочить счет под конец матча — отличился как раз Гари Линекер. Этот гол позволил ему в итоге выиграть бомбардирскую гонку Мундиаля-1986.

Диего Марадона скончался 25 ноября в полдень по аргентинскому времени в результате остановки сердца. В начале ноября Марадоне сделали операцию на головном мозге по поводу субдуральной гематомы. 11 ноября он был выписан из больницы, после чего, как сообщалось, был доставлен в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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