Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:55
Мольде
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:55
Спарта П
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Маккаби Тель-Авив
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:55
Слован Л
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Дандолк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Стандард Л
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Омония
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Риека
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Лудогорец
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
12:48 (мск), источник: Sport24

Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести из обращения 10-й номер во всех командах в память о Марадоне

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА способ увековечить память о Диего Марадоне, который 25 ноября в возрасте 60 лет.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Читайте также
Церемонию прощания с Марадоной в Аргентине посетят около миллиона человек

Португальский специалист предложил вывести из обращения во всех турнирах ФИФА номер «10», под которым играл легендарный аргентинец.

«Новости о Марадоне — тяжелый удар. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером “10” во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать. Уход Марадоны — невероятная потеря для всего мирового футбола», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.

Прощальная церемония с Марадоной пройдет резиденция президента Аргентины в Каса Росада, расположенной в центре Буэнос-Айреса. Церемонию посетят около 1 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

 «Нужно больше секса». Канделаки — о новых требованиях «Матч ТВ» в отношении ведущих
Как личная переписка и редкие фото Бузовой оказались выставлены на продажу
Мы вообще не верили в «Локо», а это наш лучший клуб в ЛЧ
«Как он пел!» Воспоминания наших игроков о Диего Марадоне
Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро
Церемонию прощания с Марадоной посетят около миллиона человек
Дзюба рассказал, что поговорил с Черчесовым и раскрыл детали
В «Атлетико» возмутились тем, что судья матча говорил по-русски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь