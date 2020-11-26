Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести из обращения 10-й номер во всех командах в память о Марадоне
Главный тренер «Марселя» Андре
Главный тренер «Марселя» Андре
Португальский специалист предложил вывести из обращения во всех турнирах ФИФА номер «10», под которым играл легендарный аргентинец.
«Новости о Марадоне — тяжелый удар. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером “10” во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать. Уход Марадоны — невероятная потеря для всего мирового футбола», — приводит слова
Прощальная церемония с Марадоной пройдет резиденция президента Аргентины в Каса Росада, расположенной в центре
Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.