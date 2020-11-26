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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана

Карьера игрока ЦСКА набирает обороты.

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Источник: РИА "Новости"

В сборной Казахстана по футболу однозначно произойдут изменения в ближайшее время, хотя бы потому что придет новый главный тренер. Корреспондент Vesti.kz уверен, что в следующем отборочном цикле в команде капитанскую повязку должны доверить Бахтиеру Зайнутдинову.

В последнее время так происходит, что капитан сборной менялся несколько раз. Например, при Станимире Стойлове повязка была отдана Дмитрию Шомко, болгарин объяснял это тем, что у защитника больше матчей за сборную и опыта. Позже капитаном вновь стал Бауыржан Исламхан, но в его отсутствие (такое, к сожалению, происходило часто за последние пару лет), повязка доверялась разным людям, включая Гафуржана Суюмбаева, Исламбека Куата и Сергея Малого.

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Все перечисленные — в большинстве уже опытные и действительно значимые игроки для Казахстана. Но мы увидели, как порой давит повязка на того же Куата или Суюмбаева. Кроме того, мы отлично знаем, что они, а также Исламхан и Малый — достаточно закрытые люди. Капитан — это лицо команды, он должен коммуницировать с прессой, болельщиками и защищать свой коллектив в том числе в публичном поле.

Вы скажете, что Зайнутдинов молод? Да, но того же Исламхана сделали капитаном примерно в таком же возрасте. У него не было тогда никаких преимуществ, кроме того, что тогда это был самый одаренный игрок страны. На данный момент у Исламхана неопределенность в карьере, да и тот же Стойлов говорил, что Баторику вполне комфортно и без повязки, в таком случае на него нет излишнего давления.

Зайнутдинов — новая надежда, новый символ сборной. Он гиперответственный, дисциплинированный, никогда не поддается внешним факторам, в свои 22 года он уже сыграл больше матчей на высоком международном уровне, чем некоторые игроки сборной, которым за 30 лет.

Сборная должна полностью поверить в него, как в абсолютного лидера, и нет сомнений, что Бахтиер готов принять эту роль. Он воспитанный, но крайне амбициозный парень. Плюс он представляет серьезную лигу и большой (по меркам постсоветского пространства) клуб. Зайнутдинов — это стабильное и логичное решение по капитанской повязке на долгие годы. И в ближайшие циклы даже у соперников может быть другое восприятие по отношению к нашей сборной, если они увидят, что капитан сборной Казахстана — действительно сильный игрок европейского уровня, который через пару лет, скорее всего, уедет в топ-чемпионат.

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