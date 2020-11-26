Москвичи несут цветы к посольству Аргентины в память о Марадоне

У здания посольства на Большой Ордынке лежат букеты роз и гвоздик. Там установили импровизированный постамент, накрытый флагом Аргентины, на нем же находится футбольный мяч.

Рядом закреплена записка, где от руки на испанском языке написано: «Мы с вами! Будем помнить всегда!».

Легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. К нему приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не удалось.

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Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где проходит прощание с футболистом. Церемония открыта для всех желающих. В последний раз так в Аргентине прощались с президентом Нестором Киршнером, и это было 10 лет назад.

На площади перед дворцом собрались сотни поклонников Марадоны. Они пришли почтить память аргентинца. По всей стране в день одного из лучших футболистов XX века прошли масштабные акции в его честь.

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Марадона за карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».