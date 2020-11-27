Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Еврокубки
26.11
ЧФР
Рома
02
Футбол. Еврокубки
26.11
Дандолк
Рапид В
13
Футбол. Еврокубки
26.11
Байер
Хапоэль Беэр-Шева
41
Футбол. Еврокубки
26.11
Ницца
Славия Пр
13
Футбол. Еврокубки
26.11
Стандард Л
Лех
21
Футбол. Еврокубки
26.11
Рейнджерс
Бенфика
22
Футбол. Еврокубки
26.11
ПСВ
ПАОК
32
Футбол. Еврокубки
26.11
Гранада
Омония
21
Футбол. Еврокубки
26.11
Наполи
Риека
20
Футбол. Еврокубки
26.11
АЗ
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
26.11
Тоттенхэм Хотспур
Лудогорец
40
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
11:19 (мск), источник: Sport24

Работник похоронного бюро уволен за фото с открытым гробом Марадоны

Сотрудник похоронного бюро был уволен за сделанный снимок с открытым гробом Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал TN.

Наверх

Фото, на котором мужчина демонстрирует поднятый вверх большой палец левой руки, а правой касается лба легендарного аргентинского футболиста, стало вирусным в социальных сетях. Данный поступок вызвал массу негодования.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам владельца похоронного бюро, подготавливающий тело Марадоны к погребению был уволен. Он уже принес извинения перед семьей Марадоны.

Читайте также
Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной

Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса на частном кладбище Белла Виста. Там же похоронены его родители. Прощальная церемония с легендой прошла в президентском дворце при закрытом гробе, который открыли только для членов семьи.

Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный общенациональный траур.

Легенда мирового футбола скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. В своей карьере Марадона выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он является чемпионом Аргентины, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Кубка и Суперкубка Испании, Кубка испанской лиги, обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году стал чемпионом мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Очень красивая и желанная». Губерниев восхитился 6-кратной чемпионкой мира Ефимовой: фото
«Нужно больше секса». Канделаки — о новых требованиях «Матч ТВ» в отношении ведущих
Семь кварталов слез: как весь мир прощался с Диего Марадоной
Фигурное катание хочет повзрослеть. Это угроза для России?
«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака»
Победа в память о Марадоне. Главное в Лиге Европы
Названы лучшие игроки за всю историю МЧМ. Буре - второй
ЦСКА одолел «Реал» и продлил серию до шести побед в Евролиге
Вопрос о смене гендиректора ФК «Спартак» пока не стоит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь