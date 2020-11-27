Работник похоронного бюро уволен за фото с открытым гробом Марадоны

Фото, на котором мужчина демонстрирует поднятый вверх большой палец левой руки, а правой касается лба легендарного аргентинского футболиста, стало вирусным в социальных сетях. Данный поступок вызвал массу негодования.

По словам владельца похоронного бюро, подготавливающий тело Марадоны к погребению был уволен. Он уже принес извинения перед семьей Марадоны.

Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса на частном кладбище Белла Виста. Там же похоронены его родители. Прощальная церемония с легендой прошла в президентском дворце при закрытом гробе, который открыли только для членов семьи.

Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный общенациональный траур.

Легенда мирового футбола скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. В своей карьере Марадона выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он является чемпионом Аргентины, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Кубка и Суперкубка Испании, Кубка испанской лиги, обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году стал чемпионом мира.