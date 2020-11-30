Матыцин: Система Fan ID со следующего сезона будет введена только в футболе

«Fan ID не будет в том виде, в каком он был на чемпионате мира 2018 года. Но контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии [развития физической культуры и спорта в России до 2030 года]. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования», — сказал Матыцин.