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14:08 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: Система Fan ID со следующего сезона будет введена только в футболе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков (Fan ID) на матчи профессиональных команд с сезона-2021/22 будет введена только в футболе. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

«Fan ID не будет в том виде, в каком он был на чемпионате мира 2018 года. Но контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии [развития физической культуры и спорта в России до 2030 года]. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования», — сказал Матыцин.

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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