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12:47 (мск), источник: ТАСС

Второй профессиональный футбольный клуб создадут в Томске

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Второй профессиональный футбольный клуб планируется создать в Томске, где существует «Томь». Также в городе планируется сформировать женскую команду, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

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Источник: РИА "Новости"

«В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС [Российского футбольного союза] Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в первенстве России первого и второго дивизионов», — говорится в сообщении.

Соглашение, в рамках которого планируется создание клуба, подписано для реализации стратегии развития футбола в стране до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этих целях в регионе будут организованы новые соревнования для мужчин и женщин, подготовлены судьи и тренеры, улучшена инфраструктура и создана единая система любительских лиг. Особое внимание будет уделено развитию женского футбола. В частности, будут открыты новые группы для девочек в существующих секциях и проведены фестивали для популяризации женского футбола.

Клуб «Томь» получит статусы «Футбольная академия», «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр». Также в регионе будет запущена студенческая лига. Кроме того, в регионе будет построено три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1,5 тыс. человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием и два мини-футбольных зала.

«Томь» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России — Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 25 туров команда занимает 21-е место. Главным тренером команды является бывший футболист сборной России Александр Кержаков.

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