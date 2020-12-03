Минспорт и РФС заключили соглашения о развитии футбола с тремя регионами

Соглашения подписаны в рамках реализации стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». В данных субъектах будут организованы новые соревнования, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи, модернизирована инфраструктура, создана единая система любительских лиг и будет уделено внимание развитию женского футбола.

«Соглашения с представленными регионами дадут дополнительный импульс развитию женского футбола, созданию и модернизации спортивной инфраструктуры, проведению новых соревнований, доступных людям любого возраста и навыков игры, — сказал министр спорта Олег Матыцин. — К 2024 году в регионах планируется строительство более 60 объектов для занятий футболом, запуск школьной и студенческой лиг, проведение множества фестивалей футбола для мальчиков и девочек. Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации здорового образа жизни в округе и повышению массовости занятий футболом. Потенциал развития массового футбола во всех представленных сегодня регионах огромен».

«В каждом из представленных регионов футболом сегодня занимается более 10 тысяч человек, а в Калужской области — свыше 20 тысяч, — заявил глава РФС Александр Дюков. — Соглашения позволят систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в регионах и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерациями футбола. Мы ожидаем, что реализация запланированных мероприятий повысит массовость занятий футболом, позволит более эффективно вести подготовку спортивного резерва в регионах».