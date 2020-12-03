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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА и Европейская комиссия обсудили координацию действий по вакцинации

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о координации действий по вопросам поддержки безопасного распространения вакцины от коронавируса, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча Чеферина и Фон дер Ляйен прошла в видеоформате. Чеферин заявил о полной поддержке со стороны УЕФА Европейского зеленого курса, а также подчеркнул, что «европейский футбол находится в одном строю с Европейской комиссией в вопросах климата». УЕФА присоединится к Европейскому климатическому пакту, который вступит в силу в декабре этого года, взяв на себя обязательства по использованию возобновляемых источников энергии.

«На встрече была также отмечена острая необходимость Европы в подготовке и укреплении общественного мнения для обеспечения эффективного распространения вакцины от коронавируса. УЕФА и Европейская комиссия намерены координировать свои действия в вопросах поддержки безопасного распространения вакцины, используя силу футбола, в том числе и посредством привлечения звезд, для донесения до общества важной информации», — говорится в релизе УЕФА.

«УЕФА полностью поддерживает Европейский зеленый курс, ведь мы являемся стюардами самого популярного вида спорта на континенте. УЕФА считает, что долгосрочная модель европейского футбола должна быть основана на финансовой солидарности и ценностях, которые близки и Европейской комиссии. Я говорю об инклюзивном восстановлении и устойчивом развитии. У нас сильная команда, и я с нетерпением жду укрепления нашего партнерства в ближайшие годы. Мы обязательно должны сохранить европейскую модель спорта для следующего поколения», — сказал президент УЕФА.

«Очень здорово, что УЕФА выразил нам поддержку в преддверии Европейского климатического пакта. Будем работать вместе, чтобы показать красную карточку COVID-19. Вскоре стадионы снова заполнятся болельщиками, в парках и на игровых площадках снова будет царить радость», — заявила в свою очередь Урсула фон дер Ляйен.

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