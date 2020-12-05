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13:09 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Ботников возглавил Белорусскую федерацию пляжного футбола

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации пляжного футбола избран Михаил Ботников. За него проголосовали участники внеочередной конференции этой организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Михаил Ботников, который также является заместителем председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола», сменил на посту главы федерации пляжного футбола Алексея Сычева.

В последние годы национальная сборная Беларуси по пляжному футболу закрепилась среди ведущих команд Европы. В 2018 и 2019 годах белорусы дважды подряд финишировали на пятом месте в розыгрыше Евролиги, аналоге континентального чемпионата. В прошлом году белорусская команда, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, впервые выступала в финальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу.

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