Михаил Ботников возглавил Белорусскую федерацию пляжного футбола

В последние годы национальная сборная Беларуси по пляжному футболу закрепилась среди ведущих команд Европы. В 2018 и 2019 годах белорусы дважды подряд финишировали на пятом месте в розыгрыше Евролиги, аналоге континентального чемпионата. В прошлом году белорусская команда, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, впервые выступала в финальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу.