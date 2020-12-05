Министр спорта РФ: Интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной России

— Как отнесся к поражению сборной России от Сербии (0:5) в Лиге наций? Как и нормальный человек, мягко говоря — расстроился. В некоем шоке все болельщики пребывали. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга на жеребьевку ЧМ-2022. Социальный эффект наиболее чувствуется в обществе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я думаю, что реформы в российском футболе нужны. Президент РФС Александр Дюков это прекрасно понимает, он делает много конструктивных шагов, работает с регионами. Разработана стратегия до 2030 года, уделяется внимание детско-юношескому футболу, организованы соревнования среди юношеских лиг. Результат этой долгосрочной работы скажется через несколько лет, мы увидим, уверен, что наши спортсмены будут достойно представлять футбол на международной арене.

— Важна системность работы, интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной команды.

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Когда мы затрагивали вопрос легионеров, говорили, что на них строится успех клубов, о чем мы можем говорить? Мы же не можем поставить легионеров поставить защищать цвета сборной России. Здесь нужно понять баланс. Российские тренеры тоже должны воспитываться, готовиться, должна быть конкуренция как в клубных системах, так и у тренерского состава, должен быть обмен опытом. Мы взаимодействуем с РФС, реформы обязательно нужны, но важно понять, повторяюсь, чтобы не было дисбаланса клубной системы и интересов сборной России. Мы видим, что институт сборных находится под давлением, все игровые виды спорта построены на интересах клубов, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».