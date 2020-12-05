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13:35 (мск), источник: Матч ТВ

Министр спорта РФ: Интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости реформ в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"

— Как отнесся к поражению сборной России от Сербии (0:5) в Лиге наций? Как и нормальный человек, мягко говоря — расстроился. В некоем шоке все болельщики пребывали. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга на жеребьевку ЧМ-2022. Социальный эффект наиболее чувствуется в обществе.

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— Я думаю, что реформы в российском футболе нужны. Президент РФС Александр Дюков это прекрасно понимает, он делает много конструктивных шагов, работает с регионами. Разработана стратегия до 2030 года, уделяется внимание детско-юношескому футболу, организованы соревнования среди юношеских лиг. Результат этой долгосрочной работы скажется через несколько лет, мы увидим, уверен, что наши спортсмены будут достойно представлять футбол на международной арене.

— Важна системность работы, интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной команды.
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Когда мы затрагивали вопрос легионеров, говорили, что на них строится успех клубов, о чем мы можем говорить? Мы же не можем поставить легионеров поставить защищать цвета сборной России. Здесь нужно понять баланс. Российские тренеры тоже должны воспитываться, готовиться, должна быть конкуренция как в клубных системах, так и у тренерского состава, должен быть обмен опытом. Мы взаимодействуем с РФС, реформы обязательно нужны, но важно понять, повторяюсь, чтобы не было дисбаланса клубной системы и интересов сборной России. Мы видим, что институт сборных находится под давлением, все игровые виды спорта построены на интересах клубов, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Напомним, по итогам матча с Сербией сборная России осталась в Лиге В Лиги наций, а также опустилась в третью корзину при жеребьевке отборочного цикла чемпионата мира-2022.

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